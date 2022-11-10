В рамках программы саммита Организации тюркских государств в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества и укрепления двусторонних отношений стратегического партнерства в соответствии с договорённостями на высшем уровне.

Стороны также уделили внимание продвижению совместных инвестиционных проектов кооперации в области промышленности, химической отрасли, фармацевтике, банковско-финансовом секторе, транспорта и логистики.

Достигнута также договоренность об ускорении создания механизмов финансовой поддержки бизнес-инициатив.





Стороны подчеркнули важность продолжения программ активного гуманитарного обмена, прежде всего в области образования, культуры и кинематографии.

Как сообщила пресс-служба главы правительства Венгрии, Виктор Орбан на встрече с Шавкатом Мирзиёевым говорил о том, что в условиях войны и санкционного кризиса «вся Европа, включая Венгрию, борется за то, чтобы не потерять свою экономическую динамику».





«Однако даже в этой ситуации мы не сбавляем, а даже наращиваем интенсивность сотрудничества с нашим стратегическим партнером в регионе — Узбекистаном, — сказал Виктор Орбан. — Мы укрепляем начатые совместные проекты в области атомной энергетики, химической промышленности, финансов и телекоммуникаций».

«Поскольку энергетический кризис в мире будет продолжаться еще долго, мы с Узбекистаном пытаемся найти возможности совместной добычи газа», — заявил также премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан также сообщил, что количество венгерских стипендий, предоставляемых узбекским студентам, будет увеличено со 120 до 170 в год.