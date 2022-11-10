В Ташкенте с праздничной программой выступит Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. В ней примут участие народные и заслуженные артисты России, лауреаты и призеры международных фестивалей.

Выступление приурочено к 100-летию знаменитого советского и российского артиста Юрия Никулина.

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре — один из старейших цирков России. Каждое его выступление — это яркое, динамичное и завораживающее действо. К каждому номеру становятся причастны все зрители: и взрослые, и дети.

Зрители увидят уникальные выступления акробатов на першах под руководством Сергея Ефтоде, Ольги Геворкян с номером «Антипод», воздушных канатоходцев Валерия Свежова и Екатерины Максимовой, Кристины Гук с номером «Жонглер-эквилибрист на вольно стоящей лестнице».





Номер «Веселые собачки» (дрессировщики Мингазовы), дрессированные медведи под чутким руководством народного артиста России Виктора Кудрявцева и заслуженной артистки России Ольги Кудрявцевой, восхитительная музыка, веселые клоуны и многое другое — все это в предстоящем выступлении Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Ташкенте.

«Мы привезем новую интересную программу, которая, надеюсь, очень вам понравится. Ждем вас в цирке. Потому что цирк — это такое искусство, которое радует, веселит и каждый раз немножко продлевает жизнь», — рассказал генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.





Представления пройдут 19, 20, 26, 27 ноября и 3, 4, 10, 11 декабря.

Продолжительность представления — 2 часа.

Билеты можно приобрести на сайте myticket.uz и в кассах Ташкентского цирка.

Телефон: (+998) 95−169−87−87.

На правах рекламы.