Германия

«Бундесманшафт» сделала покер по всем медалям на чемпионатах мира — по «золоту» в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах, серебру в 1966, 1982, 1986, 2002 и «бронзе» в 1934, 1970, 2006 и 2010. Грядущий чемпионат мира станет для нее 21-м в целом и 18-м подряд.

Кроме того, Германия первой в мире отобралась на ЧМ в Катар даже с проигрышем Северной Македонии на своем поле. Впрочем, как и подобает великим сборным, даже из поражения от македонцев немцы извлекли главную пользу. Вместо ушедшего еще на провальном Евро-2020 в непонятный поиск Йоахима Лёва новым тренером немцев стал Ханс-Дитер Флик. Под его руководством команда за год добились заметного игрового прогресса.

Перечисление достоинств сборной Германии, как и прежде, полагается начинать с вратаря и обороны, и этот случай — не исключение: каждая из этих линий в немецкой команде и сегодня выглядит одной из сильнейшей в мире во главе с кипером Мануэлем Нойером. Однако главный чемпионский потенциал в обновленном «моторе» «бундесманшафт» обозначился в центре поля. Вслед за «Баварией» Флик создал мюнхенскую связку Киммих-Горетцка-Мюллер, это перестроило ход команды, дав тренеру возможность дальше преображать сборную.

Фото: IMAGO / ActionPictures



Попытки найти слабые места в германской команде натыкаются на переднюю линию — в качестве наконечника копья не всегда успешно действует Тимо Вернер, вернувшийся в «Лейпциг» и его теперь уже бывший одноклубник Кай Хаверц из «Челси». Вопрос выхода из группы даже не обсуждается: матч Германии и Испании во втором туре вряд ли спутает карты каждой из команд при любом исходе встречи.

Испания

Чемпион мира 2010 года. Для «Фурии Роха» поездка в Катар будет 17-м участием в чемпионатах мира, при этом с 1978 года испанская сборная — неизменный участник финальной стадии мундиаля. Своего превосходства над соперниками в свои лучшие годы испанцы достигали в основном благодаря невероятной игровой сыгранности.

Наставник испанцев Луис Энрике продолжает развивать свою модель сборной с Евро-2020: команда демонстрирует отменный прессинг и высокий процент владения мячом. Традиционные для испанцев упреки в «чрезмерной осторожности» на сей раз будут выглядеть натяжкой. В условиях специфичного катарского климата шанс на серьезную победу в турнире будет у тех, кто заставит противника отнимать кожаную сферу.

Фото: Daisuke Nakashima / RNZ

Тотальный контроль — лучшая защита для испанцев. А еще есть основной кипер Унай Симон из «Атлетик Бильбао», который не раз показывал, что в важных матчах может справляться со стрессом и вытаскивать даже «мертвые» мячи. Жорди Альба из «Барселоны» из узкопрофильного левого вингера в своем клубе превратился в многостаночника. Энрике удалость также найти важный баланс из сплава опыта и молодости: в составе сборной есть и матёрые ветераны вроде Бускетса, заставшего победу на ЧМ-2010, и перспективная молодёжь — Педри, Гави, Фати.

Наиболее слабым звеном в команде выглядит линия нападения. Времена Фернандо Торреса и Давида Вильи давно позади, нынешние же основные форварды Ферран Торрес и Альваро Мората вполне квалифицированные и все же не выдающиеся. Впрочем, у Энрике забить может почти каждый. Испания, безусловно, выходит из группы, вопрос только, с какого из двух мест. Это обстоятельство и определит дальнейший ее путь на мундиале.

Коста-Рика

Участник шести чемпионатов мира, наиболее удачным из которых стал мундиаль в 2014 году в Бразилии, когда «лос тикос» вышли в четвертьфинал, уступив Нидерландам по пенальти.

Нынешняя команда костариканцев — одна из самых возрастных на грядущем мировом первенстве. Вратарь Навас, защитники Уостон и Овьедо, хавбэк Руис и форвард Кэмпбелл помнят свой бразильский успех. Но именно благодаря ветеранам Коста-Рика продралась в финальную часть турнира, сумев в финишном спурте обойти новозеландцев в стыковом матче — единственный гол забил как раз 30-летний Жоэль Кэмпбелл.

Фото: FIFA

Наставник команды колумбиец Луис Фернандо Суарес в таких случаях сделал ставку на единственно возможный козырь: сыгранность состава, которая всегда упирается в возможности замен по ходу турнира. Главную роль на поле продолжает играть харизматический лидер и вратарь Кейлор Навас. «Пантера», как называют его в сборной, возможно уже не так сильна и прыгуча, но есть предчувствие — товарищи по команде предоставят Навасу массу случаев показать свое искусство.

И все-таки Коста-Рика выглядят первыми кандидатами на последнее место в этой группе. Думается, что на один матч «лос тикос» хватить может, но на все три — мечта самых преданных болельщиков. «Вытаскивание себя за волосы» в главном для себя матче в группе с быстроногими японцами может превратиться в недавний камбек в спарринге со сборной Узбекистана, когда костариканцы вырвали победу в добавленное время.

Япония

«Синие самураи» в Катаре в седьмой раз будут принимать участие в чемпионате мира по футболу. Японцы трижды выходили в плей-офф: в 2002, 2010 и 2018 годах, но дальше 1/8 финала не проходили. Однако скучно с этой командой в Катаре точно не будет.

Слова «скорость» и «техника» повторяются в повествовании о японцах чаще всего. Если на ЧМ в России сборная Японии демонстрировала эти качества несколько суетно и бессмысленно, то при новом наставнике Хадзиме Мориясу за прошедшие четыре года поняла, куда бежать и зачем.

В последние годы Япония активно снаряжала своих лучших сынов в экспедиции за европейским опытом. Если раньше они черпали его в основном на скамейках запасных, то в последнее время все чаще выходят в основе. Хавбэк Даити Камада уже несколько лет успешно выступает за немецкий «Айнтрахт». Экс-вундеркинд Такэфуса Кубо, основательно освоившись в испанской Ла Лиге, за технику и видение игры был наречен местной публикой «японским Месси». Защитник Ко Итакура в условиях высокой конкуренции в купившем его «Манчестер Сити» удачно колесит на условиях аренды по клубам германской бундеслиги.

Фото: Kyodo

Нынешняя японская сборная за исключением опытных Нагатомы и Есиды все еще молода, а ведь именно опыт на чемпионатах мира зачастую выступает решающей категорией. На ЧМ в России в 1/8 финала в матче с Бельгией, ведя в счете два мяча, японцы не стали засушивать игру, за что поплатились — пропустив трижды за последние 20 минут. Не исключено, что «самураи» в Катаре могут повторить ошибку четырехлетней давности уже в группе.

Знакомство с группой F — в субботу, 12 ноября, на «Газете.uz».