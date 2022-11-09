За девять месяцев 2022 года общие сборы страховой компании «Узбекинвест» выросли на 186% по сравнению с периодом 2021 года и превысили 447,6 млрд сумов.

Положительная динамика роста сборов в значительной степени произошла благодаря развитию страховых операций на международном рынке страхования и перестрахования. Обеспечен валовый сбор перестраховочных премий в размере 306,9 млрд сумов (27,9 млн долларов США), что в 2,5 раза больше периода 2021 года. При этом доля экспорта страховых услуг в страховом портфеле компании составила 68,6%.

Важную роль в выходе компании на международный рынок страхования сыграло налаженное сотрудничество с одним из ведущих транснациональных страховых, перестраховочных компаний и страховыми брокерами, такими как Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Южная Корея), Marsh (США), AON и UIB (Великобритания) и другими ключевыми игроками глобального страхового рынка.

Ключевые количественные показатели:

страховая защита национальным экспортерам товаров и услуг — 1,52 млрд долларов США (рост на 122% по отношению к девять месяцам 2021 года);

сбор страховых премий в корпоративном сегменте — 103,9 млрд сумов (рост на 129% по отношению к 9 месяцам 2021 года);

сбор премий в сегменте страхования физических лиц — 43,7 млрд сумов (рост на 116% по отношению к 9 месяцам 2021 года), заключено более 546 тысяч договоров.

Кроме того, в течение девять месяцев 2022 года обеспечена выплата страховых возмещений в размере 52,9 млрд сумов, при этом страховые возмещения национальным экспортерам составили 4,35 млрд сумов.

Статус компании на национальной и международной арене

В марте 2022 года в очередной раз был подтвержден международный кредитный рейтинг компании на уровне «BB» с прогнозом «стабильный» от A.M. Best Company (США). «Узбекинвест» при этом стал обладателем наиболее высокого рейтинга и первой организацией Узбекистана, получившей международный рейтинг от данного агентства.

21 мая на IV ежегодном бизнес-форуме Мakon Marketing Forum, организованном Маркетинговой ассоциацией Узбекистана, компания «Узбекинвест» была удостоена награды «Бренд года». Также компании была присуждена номинация «Лидер страхового рынка».

«Узбекинвест» на пути развития своих сотрудников

Руководство компании «Узбекинвест» всегда поддерживает участие сотрудников в различных проектах по обучению, которые в перспективе послужат развитию отрасли. В течении 2022 года 28 руководителей отделений районного звена, показавшие лучшие результаты работы прошли курсы повышения квалификации в университете Западной Богемии в Праге. Также 15 руководителей областных филиалов были направлены в Сеул на курсы повышения квалификации и обмена опытом в компанию Korean Reinsurance Company, входящую в десятку крупнейших перестраховщиков мира по версии агентства A.M. Best Company.

Дальнейшие планы по развитию

В соответствии с задачами, определенными президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли» страховой компанией «Узбекинвест» начата новая система обслуживания в рамках системы махаллабай.

Для обеспечения страховой защитой широких слоев населения в махаллях и населенных пунктах Узбекистана были реализованы более 320 тысяч полисов страхования на сумму обязательств 25,5 трлн сумов.

В частности, предоставлена страховая защита движимому и недвижимому имуществу 267,5 граждан махаллей на общую сумму обязательств в размере 11 трлн сумов, застраховано здоровье 41,6 тысяч граждан махаллей от болезней и несчастных случаев, в том числе пожилого возраста на сумму обязательств 193,9 млрд сумов.

В рамках выделяемых льготных кредитов по развитию предпринимательства в махаллях обеспечены страховой защитой финансовые интересы более 1800 владельцев семейного бизнеса и женщин-предпринимателей на сумму обязательств 62,5 млрд сумов.

Начата системная работа по трансформации к 2023 году компании «Узбекинвест» в полноценно функционирующую цифровую компанию с переводом всех основных процессов анализа, оценки рисков, принятия решения и оформления документов в цифровой формат на основании технологии искусственного интеллекта.

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