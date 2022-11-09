Сотрудники Службы государственной безопасности задержали при получении 2000 долларов помощника хокима махалли «Октош ота» в Шараф-Рашидовском районе в Джизакской области. Задержание произошло вечером 17 октября, информация об этом появилась в социальных сетях 8 ноября.

Сообщается, что мужчина, зная, что строительство 10 теплиц не завершено, обещал гражданам помочь перевести на счёт предприятия, отвечавшего за строительство, 330 млн сумов.

За эту услугу он потребовал 2000 долларов, из которых 1000, по его словам, должен был передать первому заместителю хокима района. 2000 долларов были обнаружены в машине помощника и изъяты как вещественное доказательство.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.