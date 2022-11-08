В понедельник, 7 ноября, примерно в 19:30 на улице Мукими в Яккасарайском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек, ещё пятеро пострадали, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, столкнулись автомобиль Nexia-2 под управлением водителя Б. А. (1999 года рождения) и Lacetti, за рулём которого был Ж. О. (2004). Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, водитель Nexia-2 пытался совершить разворот, но из-за высокого разделительного забора не увидел ехавший по встречной полосе Lacetti, который въехал в автомобиль.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир Nexia-2 Ш. Э. (1998). Кроме того, с различными травмами доставлены в больницу пять человек: водители двух машин, пассажиры Nexia-2 — Т. О. (1995), Б. К. (1996) и М. К. (2001).





По данному факту следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется следствие.

«Газета.uz» посвятила серию материалов опасности разделительных заборов с призывом демонтировать их. Их демонтаж начался весной 2017 года. В УБДД сообщали, что это помогло снизить аварийность. Однако на некоторых улицах всё ещё остались металлические разделители.