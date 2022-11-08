Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 8 ноября принял вновь назначенного посла Казахстана Бейбута Атамкулова, сообщила пресс-служба МИДа.

Встреча началась с церемонии вручения послом копий верительных грамот министру, который поздравил его со вступлением в должность и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Состоялся обмен мнениями по подготовке к запланированным визитам и совместным мероприятиям, а также участию казахстанской делегации в саммите Организации тюркских государств, встрече глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза и конференции по взаимосвязанности «ЕС — Центральная Азия» в Самарканде.

Министр и посол заявили, что обе страны готовы к наращиванию товарооборота, реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

Отмечена важность поощрения и укрепления контактов между регионами двух стран, достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в рамках международных организаций.

Подчеркнута приверженность Узбекистана и Казахстана активизации культурно-гуманитарных связей. В этом контексте обсуждены вопросы подготовки к проведению Дней культуры Узбекистана в Казахстане в ноябре.

Напомним, Бейбут Атамкулов был назначен послом Казахстана в Узбекистане в конце октябре. Ранее он работал министром иностранных дел и министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.