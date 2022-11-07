Последние восемь лет на Земле были самыми тёплыми в истории наблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) «Состояние глобального климата в 2022 году», сообщает служба новостей ООН.

Увеличению глобальной температуры воздуха способствовала растущая концентрация парниковых газов в атмосфере. Экстремальные тепловые волны, засуха и разрушительные наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.

Последствия изменения климата становятся всё более драматичными, говорится в докладе. Темпы повышения уровня моря удвоились с 1993 года. На последние 2,5 года приходится 10% общего повышения уровня моря с момента начала спутниковых измерений, начавшихся почти 30 лет назад.

В 2022 году ледники в Европейских Альпах понесли исключительно тяжёлые потери. Гренландский ледниковый щит теряет массу 26-й год подряд, и в минувшем сентябре там впервые за всю историю наблюдений был зафиксирован дождь.

Средняя глобальная температура по итогам 2022 года, согласно текущим оценкам, будет примерно на 1,15 градусов Цельсия выше среднего доиндустриального уровня 1850−1900 годов.

Ежегодный доклад вышел накануне начала переговоров ООН по климату в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит на Климатическом саммите-27 план действий по обеспечению раннего предупреждения для всех жителей Земли, реализация которого рассчитана на пять лет. Половина стран мира не имеет таких систем предупреждения.

Чем сильнее потепление, тем хуже последствия

«Чем сильнее потепление, тем хуже последствия, — заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. — Уровень содержания углекислого газа в атмосфере настолько велик, что нижний предел увеличения глобальной температуры в 1,5 градуса Цельсия, предусмотренный Парижским соглашением, едва ли достижим».

Спасать многие ледники теперь уже слишком поздно, считает он. Таяние будет продолжаться сотни, если не тысячи лет, с самыми серьёзными последствиями для безопасности человечества.

«Слишком часто страдают те, кто несёт ответственность за изменение климата меньше других, — говорит глава ВМО. — Мы видим это на примере ужасных наводнений в Пакистане и смертоносной, длительной засухи в странах Африканского Рога. Как никогда важно, чтобы каждый человек на Земле был защищён системами раннего предупреждения об экстремальных погодных явлениях».

Основные положения доклада