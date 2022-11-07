Последние восемь лет на Земле были самыми тёплыми в истории наблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) «Состояние глобального климата в 2022 году», сообщает служба новостей ООН.
Увеличению глобальной температуры воздуха способствовала растущая концентрация парниковых газов в атмосфере. Экстремальные тепловые волны, засуха и разрушительные наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.
Последствия изменения климата становятся всё более драматичными, говорится в докладе. Темпы повышения уровня моря удвоились с 1993 года. На последние 2,5 года приходится 10% общего повышения уровня моря с момента начала спутниковых измерений, начавшихся почти 30 лет назад.
В 2022 году ледники в Европейских Альпах понесли исключительно тяжёлые потери. Гренландский ледниковый щит теряет массу 26-й год подряд, и в минувшем сентябре там впервые за всю историю наблюдений был зафиксирован дождь.
Средняя глобальная температура по итогам 2022 года, согласно текущим оценкам, будет примерно на 1,15 градусов Цельсия выше среднего доиндустриального уровня 1850−1900 годов.
Ежегодный доклад вышел накануне начала переговоров ООН по климату в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит на Климатическом саммите-27 план действий по обеспечению раннего предупреждения для всех жителей Земли, реализация которого рассчитана на пять лет. Половина стран мира не имеет таких систем предупреждения.
Чем сильнее потепление, тем хуже последствия
«Чем сильнее потепление, тем хуже последствия, — заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. — Уровень содержания углекислого газа в атмосфере настолько велик, что нижний предел увеличения глобальной температуры в 1,5 градуса Цельсия, предусмотренный Парижским соглашением, едва ли достижим».
Спасать многие ледники теперь уже слишком поздно, считает он. Таяние будет продолжаться сотни, если не тысячи лет, с самыми серьёзными последствиями для безопасности человечества.
«Слишком часто страдают те, кто несёт ответственность за изменение климата меньше других, — говорит глава ВМО. — Мы видим это на примере ужасных наводнений в Пакистане и смертоносной, длительной засухи в странах Африканского Рога. Как никогда важно, чтобы каждый человек на Земле был защищён системами раннего предупреждения об экстремальных погодных явлениях».
Основные положения доклада
- Концентрация в атмосфере основных парниковых газов — двуокиси углерода, метана и оксида азота — в 2021 году достигла рекордных уровней. Годовой рост концентрации метана был самым высоким за всю историю наблюдений. Данные, полученные с основных станций мониторинга, показывают, что показатели присутствия этих трёх газов в атмосфере продолжают расти и в 2022 году.
- В Европейских Альпах в 2022 году были побиты рекорды таяния ледников. Средние потери составили от трёх до четырёх метров толщины по всей территории Альп, что значительно больше, чем в предыдущем рекордном 2003 году.
- Средний глобальный уровень моря в течение 30 последних лет повышался приблизительно на 3,4 мм в год. Зафиксированное в последние годы ускорение этого процесса было связано с массовым таянием льда.
- Океан хранит около 90% тепла, накопленного в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2021 году верхние 2000 метров океана продолжали нагреваться до рекордных уровней. Темпы потепления были особенно высоки в последние два десятилетия.
- В Восточной Африке количество осадков было ниже среднего в течение четырёх сезонов подряд, и это самая продолжительная засуха за последние 40 лет. Есть признаки того, что текущий сезон также может оказаться засушливым. Гуманитарные агентства предупреждают, что ещё один сезон с урожаем ниже среднего серьёзно усугубит ситуацию с отсутствием продовольственной безопасности в Кении, Сомали и Эфиопии.
- Рекордные дожди в июле и августе привели к масштабным наводнениям в Пакистане. Погибло не менее 1700 человек, пострадали 33 миллиона. 7,9 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
- В начале года на южную часть Африки обрушилась серия циклонов, которые сильнее всего ударили по Мадагаскару, вызвав проливные дожди и разрушительные наводнения. В сентябре ураган «Ян» нанес значительный ущерб и привел к гибели людей на Кубе и юго-западе Флориды.
- На значительной части Северного полушария было исключительно жарко и сухо. В Китае наблюдалась самая широкая и продолжительная тепловая волна с момента начала национальных наблюдений. Уровень воды в реке Янцзы в Ухане достиг самого низкого августовского уровня.
- Большая часть Европы минувшим летом задыхалась от повторяющихся эпизодов экстремальной жары. В Великобритании 19 июля был установлен новый национальный рекорд — температура впервые превысила 40 градусов Цельсия. Жара сопровождалось продолжительной засухой и разрушительными лесными пожарами. Уровень воды в европейских реках, включая Рейн, Луару и Дунай, упал до критически низкого уровня.