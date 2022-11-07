5 ноября стал особенным днем для коллектива компании UzAuto Motors — с конвейера завода сошел четырехмиллионный автомобиль.

Этим автомобилем стал Chevrolet Tracker — отечественный кроссовер, производство которого было налажено на заводе в Асаке в июле 2022 года.





Достичь столь внушительного результата удалось благодаря профессиональной и слаженной работе коллективов всех предприятий структуры. Предприятий, с конвейеров которых сходят не только автомобили, но и многочисленные комплектующие. И в этот раз новое достижение предприятия UzAuto Motors отмечают не только в Асаке, но и на ташкентском заводе по выпуску двигателей UzAuto Motors Powertrain, на заводе UzAuto Xorazm в Питнаке, а также на многочисленных предприятиях по выпуску различных комплектующих для автомобилей.





Чтобы достичь предыдущий юбилейный объем в 3 млн автомобилей понадобилось 22 года. Рубеж в 4 млн удалось достичь всего за четыре. Все это стало возможным благодаря трансформации автомобильной промышленности, наращиванию мощностей, модернизации производственных процессов, а также углублению локализации.





Много было сделано, но многое еще предстоит. В 2023 году компания поставила цель произвести 500 тысяч автомобилей с увеличением в дальнейшей перспективе до 1 млн. Впереди ждет запуск производства ожидаемого автомобиля Chevrolet Onix и дальнейшее расширение в странах Центральной Азии. Задача сложная, но благодаря поддержке руководства Узбекистана и самоотверженному труду коллектива всей отрасли выполнимая.

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