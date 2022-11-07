3 декабря во Дворце Дружбы народов состоится концерт Эмина Агаларова с новой программой Love is Your Tour.
Тур Love is — это прекрасные песни о любви. Романтические баллады и любимые хиты под аккомпанемент живой и зажигательной музыки ждут всех поклонников Эмина на концерте в Ташкенте.
Можно порадовать себя и своих близких романтичным концертом от Эмина. Также по специальному промокоду gazeta20 действует скидка 20%.
Стоимость билетов — от 150 000 до 2 000 000 сумов.
Билеты можно приобрести в кассах Дворца Дружбы народов, а также на сайте iticket.uz.
Живой звук.
Телефон: +998 (71) 207−10−71.
Instagram: @zhara_events_uzb
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