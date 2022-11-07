3 декабря во Дворце Дружбы народов состоится концерт Эмина Агаларова с новой программой Love is Your Tour.

Тур Love is — это прекрасные песни о любви. Романтические баллады и любимые хиты под аккомпанемент живой и зажигательной музыки ждут всех поклонников Эмина на концерте в Ташкенте.

Можно порадовать себя и своих близких романтичным концертом от Эмина. Также по специальному промокоду gazeta20 действует скидка 20%.

Стоимость билетов — от 150 000 до 2 000 000 сумов.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца Дружбы народов, а также на сайте iticket.uz.

Живой звук.

Телефон: +998 (71) 207−10−71.

Instagram: @zhara_events_uzb

На правах рекламы.