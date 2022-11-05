Фаршированная тыква в духовке





Сочная, ароматная и необыкновенно красивая тыква, фаршированная мясом и овощами.

Жаркое в тыкве





Жаркое в тыкве — обыденное блюдо, похожее на кулинарный шедевр.

Тыквенный суп





Приготовить суп лучше на курином бульоне, так вкус будет насыщеннее.

Курица, запечённая с тыквой





С тыквой лучше всего запекать куриные голени или бёдрышки, по желанию можете дополнить рецепт картофелем.

Манты с тыквой





В разгар сезона сладкой тыквы не упустите возможность порадовать своих близких вкуснейшими мантами с тыквой.

Самса с тыквой из готового слоёного теста





Самса с тыквой в форме тыковок для осеннего настроения.

Салат с запечённой тыквой





Салат готовится из запечённых кусочков тыквы с рукколой и фетаксой. Предлагаем также добавить немного грецких орехов.

Татарская бурма с тыквой





Бурма — традиционное блюдо крымских татар — это начинка, завёрнутая в пласт теста и приготовленная в духовке.