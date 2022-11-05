Фаршированная тыква в духовке
Сочная, ароматная и необыкновенно красивая тыква, фаршированная мясом и овощами.
Жаркое в тыкве
Жаркое в тыкве — обыденное блюдо, похожее на кулинарный шедевр.
Тыквенный суп
Приготовить суп лучше на курином бульоне, так вкус будет насыщеннее.
Курица, запечённая с тыквой
С тыквой лучше всего запекать куриные голени или бёдрышки, по желанию можете дополнить рецепт картофелем.
Манты с тыквой
В разгар сезона сладкой тыквы не упустите возможность порадовать своих близких вкуснейшими мантами с тыквой.
Самса с тыквой из готового слоёного теста
Самса с тыквой в форме тыковок для осеннего настроения.
Салат с запечённой тыквой
Салат готовится из запечённых кусочков тыквы с рукколой и фетаксой. Предлагаем также добавить немного грецких орехов.
Татарская бурма с тыквой
Бурма — традиционное блюдо крымских татар — это начинка, завёрнутая в пласт теста и приготовленная в духовке.