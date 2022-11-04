В социальных сетях распространилось видео, на котором двое входят в дом и избивают парня, находившегося внутри. ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию.

2 ноября три молодых человека — Ислом М. (1999), Акмаль Р. (2000) и Фотих К. (2005) поссорились со своим знакомым Даниэлем А. (1993).

В этот же день в 21:00 они ворвались в дом к Даниэлю А., проживающему в Шайхантаурском районе, напали на него и избили. Фотих К. снимал это всё на видео, а потом выложил в соцсетях, чтобы «собрать лайки», отметили в ГУВД.

Следственный отдел при ОВД Шайхантахурского района возбудил уголовное дело по статье 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и статье 142 (нарушение неприкосновенности жилища граждан) Уголовного кодекса Узбекистана.

Подозреваемые были задержаны, ведётся расследование.