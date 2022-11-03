Англия

Чемпион мира 1966 года, 14-кратный участник финальных турниров. Победа на домашнем мундиале формально позволяет вычёркивать англичан из списка главных кандидатов на роль фатальных неудачников топ-турниров. Маркетинг самого дорогого в мире футбольного чемпионата — Английская премьер-лига делает своё меркантильное дело, и Англия входит в тройку фаворитов на мировом первенстве в Катаре по версии букмекеров.

Лидерство англичан по результативности среди европейских команд в отборе к ЧМ-2022 — 39 мячей за 10 туров — не должно никого настраивать на бурное веселье: четверть голов были забиты в последнем матче с Сан-Марино. Бывший защитник Гарет Саутгейт, возглавивший сборную «трёх львов» в 2016 году, сделал всё возможное и невозможное, чтобы на скрижалях английского футбола высекли сакраментальное выражение знаменитого советского и украинского тренера Валерия Лобановского «Игра забывается, результат остаётся».

Уже на чемпионате Европы-2020 Саутгейт стал доказывать, что россыпь талантливых атакующих игроков, которые были у него в распоряжении — Харри Кейн, Фил Фоден, Джек Грилиш и даже Рахим Стерлинг, — можно втиснуть в прокрустово ложе его суперпрагматизма в футболе. Два года назад на Евро тренеру почти удалось продать эту идею болельщикам, но безошибочная сборная Англии в финале проиграла ярким итальянцам, хоть и по пенальти.

Фото: England / Twitter

В Катаре, скорее всего, мы вновь увидим в исполнении англичан стерильное владение мячом, выжидание ошибки и чётко выстроенную структуру, где нет вообще никаких рисков. Новая генерация игроков в сборной — Мейсон Маунт, Джуд Биллингем и Дэклан Райс — учатся минимизации потерь на поле без ущерба для своих индивидуальных качеств. Но выдержать такое зрелище будет доступно только самым преданным болельщикам Англии.

В канун чемпионата мира англичане серьёзно страдали от травматической напасти в защите. Отсутствие Трента, Уокера и Джеймса могло бы сузить выбор разрушителей на правом фланге до предсказуемого и почти незаменимого Триппьера, но под самый старт мундиаля первые двое смогли восстановиться.

Из группы английская команда, конечно же, выберется без проблем и, как минимум, дойдёт до стадии четвертьфинала.

Иран

Жеребьёвка ЧМ-2022 не подарила командам и болельщикам на турнире так называемую «группу смерти». Но ответственные за раскидывание команд смогли создать интригу в группе В не только спортивного свойства. Сборная Ирана примет участие на своём шестом чемпионате мира и третьем подряд с 2014 года. Но в Катаре иранцы во второй раз после ЧМ-1998 сыграют с США.

Тренерская чехарда, затеянная иранскими спортивными чиновниками перед мундиалем, вызвана, скорее всего, именно заботой о результате именно третьего, последнего матча национальной сборной в Катаре — именно с американцами. В сентябре хорватский наставник Драган Скошич был уволен уже во второй раз и его место занял Карлуш Кейруш.

Португалец хорошо знаком с основой сборной Ирана. В рамках политики импортозамещения лучшие сыны иранского футбола сейчас редко отправляются в экспедиции черпать зарубежный опыт. В этой обойме сегодня у Кейруша только Сердар Азмун из леверкузенского «Байера», Эхсан Хаджсафи из афинского АЕК и Мехди Тареми из португальского «Порту».

Фото: агентство ИРНА

При этом Иран сегодня занимает статус лучшей сборной Азии, организованность и рационализм делают его опасным для любого противника. Скорее всего, судьба одной из путевок от группы B решится 29 ноября в матче Иран-США. Многое будет зависеть от диспозиции, в которой команды подойдут к этой игре. Но в любом случае, иранцы будут костьми ложиться, чтобы не проиграть этот матч.

США

Давно канул в лето трюизм о том, что любое упоминание об участии американцев в футбольных турнирах натыкается на снисходительность и объяснение того, почему в Новом Свете эту игру с мячом называют «соккер». Для сборной США ЧМ-2022 станет 11-м в истории. Причём наилучшего результата американцы добились ещё в первом мундиале в 1930 году, сыграв в полуфинале. В новейшее время США на ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии смогли пробиться в четвертьфинал, уступив будущим финалистам немцам.

С декабря 2018 года сборную США возглавляет 48-летний доморощенный специалист Грегг Берхалтер, своей индивидуальности с тех пор он так толком и не проявил. Будь соперники в отборочной группе КОНКАКАФ понастойчивее, американцам пришлось бы пробираться в Катар не напрямую, а через стыки, где всё возможно.

Фото: CBS

Новые таланты в американской лиге MLS растут, как грибы. В январе немецкий «Аугсбург» выложил аж 20 млн долларов за 19-летнего нападающего «Далласа» Рикардо Пепи, в одночасье сделав его самым дорогим футболистом в истории США. Его теперь уже бывший одноклубник 21-летний Хесус Феррейра может сорвать контакт и подороже, если проявит себя в Катаре. На этом фоне даже 23-летний нападающий «Челси» Кристиан Пулишич, безусловный лидер сборной, выглядит почти ветераном.

В плей-офф США протиснуться вполне по силам, но дальше с весьма неопытной обороной продвинуться можно будет, только если в каждом матче подвиги будет совершать 28-летний кипер Мэтт Тернер, летом подписавший контракт с лондонским «Арсеналом». Подвиги всех остальных будут отложены уже до домашнего ЧМ-2026.

Уэльс

Ещё одна команда с британских островов в этой группе вновь выступит на ЧМ после 64-летней паузы: до этого валлийцы принимали участие на мировом первенстве в 1958 году в Швеции. Уэльсу для поездки в Катар пришлось пройти всё сито отбора, включая стыковые матчи.

Новый рулевой «драконов» 47-летний Роб Пэйдж заменил британскую легенду Райана Гиггза после инцидента с его нападением на двух девушек. Пэйдж пытается сохранить наработки своего предшественника, при этом используется давний принцип «не мытьём, так катаньем», точнее, навесами в штрафную на главную валлийскую надежду — Гарета Бейла.

Несмотря на все подколы в соцсетях и прессе, связанные с увлечением Бейла гольфом, именно бывший «мадридист», играющий теперь в «Лос-Анджелесе», практически в одиночку вытащил Уэльсу счастливый билет на ЧМ-2022 в стыках с Австрией и Украиной.

Фото: Football Association of Wales

Без Бейла валлийская команда прилежная и боевая, но весьма заурядная. В постоянной обойме команды — по-прежнему приличный голкипер Уэйн Хеннеси, зрелые оборонцы из «Тоттенхэма» Бен Дэвис и Джо Родон, а также хавбек Аарон Рэмзи, выступающий сейчас за «Ниццу».

Свой путь на ЧМ-2022 Уэльс начинает с матча против США, где вполне может наказать молодую американскую команду за дерзость и увлечённость атаками. В случае успеха и отсутствия затем мотивации у Англии в третьем туре валлийцы вполне могут рассчитывать на выход из группы.

Знакомство с группой С — в субботу, 5 ноября, на «Газете.uz».