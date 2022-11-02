На бывшего хокима Музрабатского района Эркина Алимова, уволенного в сентябре, заведено уголовное дело, сообщило УзА.

Управление Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области возбудило дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

Согласно предварительным данным следствия, бывший хоким предположительно оформил 4,2 га земли стоимостью 1,7 млрд сумов на своих близких родственников без выставления на аукционные торги.

Кроме того, банки района выделили льготные кредиты на 166 млрд сумов его близким родственникам на различные цели, большая часть из них превратилась в проблемные кредиты. В настоящее время банки пытаются взыскать просроченные платежи по кредиту на 121,4 млрд сумов.

По данным ведомства, во время обыска в компании «Сурхондарёдонмахсулотлари», которую Эркин Алимов возглавлял в 2010—2017 годы, расхищено 9600 тонн зерна на 35 млрд сумов предположительно при участии хокима. Сейчас к расследованию привлечено более 20 должностных лиц акционерного общества, которые «дают показания о противоправных действиях Эркина Алимова», пишет УзА.