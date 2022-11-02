Российский артист Филипп Киркоров на своем концерте 1 ноября во дворце «Дружбы народов» в Ташкенте обратился к зрителям с монологом, посвященным певице Наргиз Закировой. Видео на концерте снял корреспондент «Газеты.uz».

Отметим, 24 октября Наргиз Закирова сняла из окна машины и опубликовала в Instagram видео с афишей концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. «Понаехали», — сказала она, после чего закрыла окно и поехала дальше, пишет Kun.uz.

«…Какие бы злобные высказывания молодых коллег, которые позволяют себе бестактность говорить, как Наргиз Закирова тут написала, „Понаехали“… Кто ж понаехали?» — сказал со сцены Филипп Киркоров.

«Эта девушка из семьи великого музыканта Фарруха Закирова, которого я бесконечно уважаю, уважает моя семья, уважает мой отец, который в этом году отпраздновал своё 90-летие и передаёт низкий поклон в лице великого музыканта Фарруха Закирова и группы „Ялла“, с которой они выступали много лет на одной сцене в 70−80-х… Именно это свидетельствует о том, что мы никуда не уезжали», — подчеркнул певец.

«Вы знаете, кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит, а вот на её грязных руках, этой Наргиз Закировой, останется на всю жизнь, на её совести», — заявил артист.

После этих слов артист спел ещё несколько песен и вновь вернулся к разговору о Наргиз Закировой.

«Кто не умеет любить, он никогда не споёт песни о любви, никогда у него ничего не получится. У неё никогда ничего не получится, как бы она не старалась, стриглась, дреды накладывала…Ничего у неё не выйдет, жалко девочку. Хотя, а что там жалеть, господи…Она удивляется, почему она не стала звездой. А ты на рожу посмотрела свою в зеркало? Ты себя-то видела? Уродина. С таким лицом на сцену выходить, извините…» — сказал он.

Во время монолога артиста зрители периодически хлопали, однако на грубых словах о Наргиз Закировой из зала раздались неодобрительные возгласы и свист, которые певец проигнорировал.

Напомним, в мае Наргиз Закирова была задержана в московском аэропорту Домодедово после прилёта из Ташкента. Ей тогда запретили въезжать в Россию до 2072 года. Двоюродный брат артистки Джавохир Закиров назвал причиной депортации её комментарий с критикой войны в Украине.