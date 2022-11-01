Совещание по анализу эффективности льгот, предоставленных отраслям экономики, состоялось 1 ноября при президенте Шавкате Мирзиёеве, сообщила его пресс-служба.

На совещании отмечалось, что в последние годы для желающих начать свой бизнес и выйти на экспортные рынки был введен ряд льгот. В 2021 году их общий объем составил 51 трлн сумов. В результате в прошлом году было открыто 170 тысяч новых хозяйствующих субъектов, создано более 500 тысяч рабочих мест.

За последние шесть лет в одной только налоговой сфере предоставлено около 1400 льгот.





В рамках субсидий для поддержки экспорта только в 2021 году было выделено 280 млрд сумов, из которых 220 млрд направлено на компенсацию транспортных расходов. В результате 2800 предприятий впервые вышли на внешний рынок.

Предприятиям-экспортерам компенсируется часть расходов на международную стандартизацию и сертификацию, страхование и даже рекламу. В результате на каждый сум, предоставленный электротехнической отрасли, приходится 870 сумов экспорта, 555 сумов в текстильной отрасли, 273 сума в индустрии стройматериалов.

Для содействия предпринимателям создана система компенсации процентов и поручительства по кредитам. Для снижения кредитной нагрузки Фондом по поддержке предпринимательской деятельности взяты обязательства на сумму 6,1 трлн сумов, только в нынешнем году выплачены компенсации на 2,5 трлн сумов.

«Однако наблюдаются случаи неэффективного или нецелевого использования льгот, — отмечалось на совещании. — Из 127 видов субсидий, выплачиваемых из государственного бюджета, 15 не используются на практике. Эффективность льгот в разных секторах и отраслях неоднородна. Например, на каждый 1 сум льготы в сельском хозяйстве создается 33 сума добавленной стоимости. Этот показатель составляет 30 сумов в здравоохранении, 22 сума в образовании, 16 сумов в сфере информационных технологий».

Президент на совещании дал указание повысить эффективность льгот.

«В последние годы, чтобы дать стимул развитию отраслей экономики, мы были вынуждены ввести беспрецедентное количество льгот. Сегодня настало время понять, что это дало, какие выводы были сделаны, какой получен опыт. Необходимо расставить по местам каждый сум, выделенный из бюджета, повысить результативность льгот», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Заместителю премьер-министра и министру финансов поручено определить индикаторы эффективности всех льгот и субсидий, внедрить систему строгого контроля за их эффективным использованием. Поставлена также задача организовать в Счетной палате отдел мониторинга и проводить постоянный анализ эффективности льгот.

Президент подчеркнул, что необходимо инвентаризировать налоговые и таможенные льготы, отменить неэффективные, унифицировать льготы для иностранных и отечественных инвесторов.

По республике 31% налоговых льгот приходится Ташкент. Доля Каракалпакстана, Джизакской, Хорезмской и Сурхандарьинской областей не превышает 2%. Вместе с тем требования, налоги, льготы, субсидии, компенсации и преференции одинаковы для всех регионов, будь это, к примеру, Алтынсайский район Сурхандарьинской области или Мирабадский район Ташкента.





Поэтому глава государства дал поручение внедрить систему, в соответствии с которой налоговые льготы будут предоставляться исходя из уровня развития регионов.

«Теперь нужно нужно выезжать на места, принимать целевые решения, выводить на путь развития самые отдаленные районы, правильно пользуясь льготами», — сказал президент.

Он отметил, что необходимо повысить информированность населения и предпринимателей об этой сфере, расширить масштаб использования льгот. Было предложено создать единый открытый портал по субсидиям и поэтапно внедрить в нем функционал по предоставлению всех существующих льгот.