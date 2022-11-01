Компания Veolia Energy Tashkent сообщила об отключении подачи горячей воды и отопления с 10:00 до 19:00 1 ноября в части Мирзо-Улугбекского района столицы.

Оно затронет 892 абонентов, в том числе 712 жилых домов, 37 детских садов, 6 медучреждений, 19 школ и 105 административных зданий.

Отключение связано с работами по установке прибора учёта газа на газопроводе высокого давления, в связи с чем теплоисточник Теплоцентрали-1 будет временно без газоснабжения.

Улицы, которые затронет отключение:

Мустақиллик ,Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммада Юсуфа, Сайрам, Тамарахоним, Аккурганская, Уткира Султонова, Осиё, Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, Сайрам 5-й проезд, Сайрам 7-й проезд, Чуст, Катта Дархон, Катта Дархон 2-проезд, Ниёзбек йули, Дурмон йули, Шахриобод, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркентская, массивы Ялангач,Буз-1, Буз -2 и Феруза, улица Феруза (Кадырова), проспект Хамида Алимджана.