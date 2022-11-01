21 сентября на центральном рынке Янгиюля (Ташкентская область) были задержаны пять человек при попытке запуска в оборот фальшивых сумов. Сейчас над ними идёт суд.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкентской области, 31-летний житель Чирчика А. У. и 37-летняя женщина К. К. вступили в сговор с тремя знакомыми (одной женщиной и двумя мужчинами), арендовали дачу в Бостанлыкском районе и занимались там изготовлением фальшивых купюр номиналом 100 и 200 тысяч сумов.





В ходе обыска в качестве вещественных доказательств у них были изъяты поддельные банкноты номиналом 100 и 200 тысяч сумов на общую сумму 26,2 млн сумов и цветной принтер.

Было возбуждено уголовное дело по статье 176 части 2 пункту «в» (изготовление поддельных денег или ценных бумаг и их передача) Уголовного кодекса Узбекистана. По поддельным деньгам была назначена экспертиза.