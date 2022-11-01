У Бена, Суазик, их дочери Эбигейл, сына Альбана и двух собак нет ни дома, ни денег, ни плана. Но за последние четыре года эта французская семья побывала в семи странах, пересекая леса, горы и поля на «Марусе» — трёхметровой пожарной машине, которую Бен самостоятельно переделал в дом на колёсах.

До появления в их жизни детей, восемь лет назад, Бэн и Суазик путешествовали по Европе на внедорожнике. Именно тогда у них зародилась мечта отправиться в долгосрочное путешествие по миру на более вместительном автомобиле. Бэн, механик, переквалифицировавшийся в бизнесмена, выкупил старую пожарную машину и своими руками переделал её в место жительства. Семья назвала свой дом «Марусь».

Забраться в автомобиль можно, ухватившись за ручку и наступив на огромное колесо. Внутри есть всё для жилья: небольшая плитка для приготовления еды, раковина, ванная, две спальни и общий стол для семейной трапезы. Бен продумал каждую мелочь. В машине достаточно окон для естественного освещения. Крыша «Маруся» оборудована солнечными панелями для отопления, многочисленные шкафчики хранят детские книги, карандаши и разные документы. Для детей Бен смастерил двухуровневую кровать.

Единственный минус — отсутствие стиральной машины. В дороге семья обычно пользуется публичными прачечными, но в Ташкенте таких нет, поэтому путешественникам пришлось на сутки снять квартиру, чтобы постирать одежду.

Созданию «Маруся» Бен посвятил два года. Внутренний и внешний дизайн автомобиля придумал сам, опираясь на свою фантазию и дополняя увиденными в интернете фотографиями. Когда в 2019 году в жилах трёхметрового организма потёк дизель, Бен и Суазик продали дом во Франции, а на выручку вместе с детьми отправились в путешествие по миру.

С тех пор они ни разу не были дома. Эбигейл и Альбан на «автомобильном обучении». Их родители получили разрешение французских властей обучать детей самостоятельно. Сыграло на руку и профильное образование Суазик: она специалист по работе с детьми с особенностями ментального развития. Каждое утро Суазик занимается с Эбигейл и Альбаном по паре часов. Когда дети устают, мама разрешает им отдохнуть. По возвращении во Францию Эбигейл и Альбан должны будут сдать специальный экзамен. Таким было требование властей.

Бен считает, что путешествия заменяют их детям образование.

«Они познают мир не по учебникам, а из жизни. Они видят страны, „трогают“ их, узнают их жителей. В следующий раз, когда они услышат об армянах, казахах, русских или узбеках, они вспомнят время своих путешествий», — говорит Бен.

В каждой стране семья старается задерживаться на столько дней, сколько им позволяет виза или безвизовый режим. Воплощать в реальность свою мечту им помогает монетизация интернет-контента. Пара рассказывает о своих путешествиях подписчикам на YouTube и Instagram. Аудитория составляет свыше 6000 и 2500 соответственно. У них даже есть спонсорские контракты исключительно для Instagram.

За всё время путешествий у семьи накопилось много историй. К примеру, когда мир охватила пандемия, пара объездила всю Францию. Первые два месяца карантина пришлось туго. Поначалу они изолировались на ферме у друзей, а после переехали в «Марусь». Полиция и правительство Франции потребовали у них адрес проживания, но его не было. Увидев, что семья живет в автомобиле, их попросили соблюдать дистанцию и не готовить вместе с другими семьями.

В июле 2022 года семья чуть не застряла на российско-грузинской границе.

— Мы прождали 24 часа, — рассказывает Бен.

— А почему так долго?

— Даже не знаю. Машины проезжали без очереди, и мы не понимали, почему нас не пропускают. Я так боялся, что нас не впустят, потому что мы граждане Франции, но всё обошлось, пропустили. Россияне тоже тепло встретили нас.

В Армении семья случайно познакомилась с парой из родного города Фужера. Теперь они следуют друг за другом. Бен с семьёй — на «Марусе», а их новые друзья — на внедорожнике, на крыше которого можно установить палатку.





Перед приездом в Узбекистан семья путешествовала по Кыргызстану. На пути к Токтогульскому водохранилищу переднее левое колесо «Маруся» застряло в грязи. Машина покосилась на левый бок и чуть не опрокинулась. Бен выкапывал колесо всю ночь. На берегу водохранилища семья пошла смотреть на традиционную в странах Центральной Азии игру купкари.

«Вау, вот это игра!» — с восторгом закричал Бен.

«Во Франции мы играем с надувными шарами, а тут — туша козы? — вспоминает Суазик с удивлением. — А потом мужик рядом сказал: „А ничего, мы потом съедим козу на обед“». А я ему говорю: «А? Что? Да? Ну ладно».

Необычные истории их ждали и в Узбекистане. О стране пара узнала совершенно случайно. В их родном городе, где живут всего 20 тысяч человек, центральноазиатские «станы» обычно путают с Афганистаном и Пакистаном.

Пара вспоминает, что перед приездом в Узбекистан они зашли на официальный вебсайт французского правительства и обнаружили, что центральноазиатское направление выделено оранжевым или жёлтым цветами как не очень благополучный регион.

«С чего бы? — теперь удивляется Бен. — Узбекистанцы очень-очень дружелюбные. На дорогах все просят нас остановиться и зазывают: „шашлык, шашлык, будьте моим гостем!“».





Бен и Суазик рассказывают свои истории живо, с их лиц не сходит улыбка. Пара вспоминает, что в Ферганской долине абсолютно незнакомый мужчина остановил их в дороге. Он подошёл к ним уверенной походкой и сказал: «Давайте, идём обедать в ресторан».

«Я мог только сказать: „Эм, ну ладно“, — вспоминает Бен. — Стол был переполнен: рыба, мясо, свежие салаты. После обеда, когда пришла пора оплачивать счёт, этот мужчина взял и заплатил на всех».

Главе семьи не позволили сопротивляться.

«Во Франции всё по-другому. Люди живут ради себя. Они не знают своих соседей, — рассказывает Бен. — Как правило, вы ходите на работу, а детей своих видите только по вечерам».

Путешествия же позволяют семье всё время быть вместе и видеть, как взрослеют их дети. Когда Эбигейл и Альбан вырастут, они всё равно пойдут своей дорогой, говорит Бен. Но сейчас — самое подходящее время, чтобы быть с детьми, учить их изучать настоящий мир и быть открытым ему.

— Учить их не бояться людей. Если вы заговаривайте с незнакомцем во Франции, значит, вам что-то нужно от него, вы хотите что-то спросить. Нет привычки изучать людей и их непохожесть друг на друга. Я хочу сформировать в детях правильное мировоззрение, — говорит Бен.

— Что это такое?

— Это когда не школа решает, какая страна хорошая, а какая — нет, — поясняет Суазик. — Когда не книги и фильмы решают это за них. Чтобы они знали, какая страна хорошая, а какая — не очень, потому что они видели её сами.

СМИ вещают только о плохом, продолжает Суазик, — войны, изменения климата. Поэтому в людях формируется иллюзорное представление о мире. Но если попасть в эти страны, то окажется, что в них живут потрясающие люди, которые продолжают жить и стараться быть счастливыми, несмотря на войну, голод, тоталитарные режимы и изменение климата.

«Жить в одном месте и иметь позитивное представление о мире возможно, — считает Бен. — Но вам не покажут хорошие новости, вы должны искать их сами. Сейчас — настоящая жизнь: мои дети общаются с людьми в Узбекистане, Кыргызстане, России, и они сами могут решить, какие здесь живут люди».

Родители прислушиваются к мнению детей в путешествии, поэтому не строят долгосрочных планов.

«Мы даже не знаем, что нас ждёт завтра», — говорит Суазик. Но важнее, что однажды Эбигейл и Альбан могут устать от дороги и захотеть вернуться к оседлой жизни. Тогда родители обязательно пойдут им навстречу, как и сейчас, когда пара держит путь обратно во Францию, потому что дети соскучились по бабушкам и дедушкам и хотят встретить Рождество с ними.

После праздников Бен и Суазик планируют продать «Маруся», купить грузовик побольше и оборудовать новый дом на колёсах для путешествия по Южной Америке.