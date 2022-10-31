Исмоил учится за границей и подрабатывает. Но этого заработка иногда не хватает на повседневные расходы. Родители Исмоила хотят помочь ему, переслав небольшую сумму денег, но сделать это на расстоянии может быть непросто.

Многие нередко сталкивались с необходимостью переслать деньги близким людям в другие страны. Денежный перевод может обернуться хлопотами — отправителю необходимо пойти в банк, дождаться своей очереди и подтверждения о том, что деньги получены. Либо нужно скачать на телефон приложение для перевода денег, но сначала разобраться, совершает ли оно переводы в нужную вам страну.

Позаботиться о близких проще, чем кажется. Пользователи Payme могут открыть виртуальную карту Payme Visa и решиться на необходимый перевод.

Что такое Visa Direct и как это работает

Visa Direct — это сервис для денежных переводов между картами Visa в режиме реального времени. Владельцы карт Visa могут отправлять и получать деньги в разных странах мира почти мгновенно в любое время. Переводы с помощью Visa Direct безопасны — данные карты не останутся на посторонних ресурсах, так как при транзакции они шифруются.

Воспользоваться преимуществами переводов Visa Direct теперь могут и пользователи Payme. Для этого необходимо открыть виртуальную карту Payme Visa онлайн в приложении.

Как открыть Payme Visa Virtual

Для открытия Payme Visa не нужно куда-либо ездить. Достаточно совершить несколько простых действий в приложении:

Перейти в приложении по баннеру «Виртуальная карта Visa» или нажать на «+» в разделе «Мои карты» и выбрать Visa. Нажать на кнопку «Продолжить» и пройти идентификацию, если вы ее не проходили ранее. Дождаться push-уведомления об успешном открытии.

После открытия карты нужно пополнить ее на 15 тысяч сумов. Карта будет активирована, а владелец получит ее номер и CVV-код. Эту сумму нужно хранить на счете для привязки карты к сервисам: многие из них проводят тестовое списание до 1 доллара США, после чего возвращают деньги на счет. Подробную информацию можно прочитать по ссылке.

Как совершить перевод с помощью Visa Direct

Переводы на карты Visa осуществляются так же, как и обычные. Для этого нужно:

Перейти в раздел «Перевод с карты на карту» в приложении Payme. Ввести номер карты Visa получателя, его ФИО, написанные на карте, и сумму перевода.

Рядом с полем суммы перевода есть свитчер UZS/USD, который переключает валюту отправляемых средств. Переводить можно только с карты Payme Visa.

Комиссия за переводы устанавливается банком. Узнать подробности об условиях переводов через Visa Direct можно по ссылке.

Скачать приложение Payme можно на iOS и Android.

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