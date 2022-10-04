Сардор и Мухлиса любят смотреть различные фильмы и сериалы, поэтому хотят приобрести подписку на зарубежный киносервис. Их дочь — Самира — подметила в онлайн-магазине платье, которое она хотела бы купить. Младший сын любит проводить время за компьютерными играми и выделяться на фоне обычных игроков. Он накопил деньги и хочет потратить их на красивые скины. И желания семьи порой невозможно осуществить, если нет международной карты.

Принято считать, что ее открытие это долгий и хлопотный процесс, а купить хочется здесь и сейчас.

Но все гораздо проще, чем кажется. Можно открыть виртуальную карту Payme VISA и, наконец, решиться на ту самую покупку.

Зачем нужна виртуальная карта

Payme VISA Virtual — это виртуальная банковская международная карта, которой можно оплачивать онлайн по всему миру, пополнять электронные кошельки, покупать и продлевать подписки на платных сервисах и многое другое. Сама карта — сумовая, оплата будет проходить в иностранной валюте по курсу банка-партнера Ravnaq-bank.

Чтобы ее открыть, не нужно ехать в банк, оставлять заявку и ждать выпуск карты. Все делается онлайн в приложении. Всего несколько минут на подачу заявки, и она готова к работе.

Как ее открыть

Payme VISA Virtual можно открыть в несколько простых шагов:

Перейти в приложении по баннеру «Виртуальная карта VISA» или нажать на «+» в разделе «Мои карты» и выбрать VISA. Нажать на кнопку «Продолжить» и пройти идентификацию, если вы ее не проходили ранее. Дождаться push-уведомления об успешном открытии.

При открытии карты необходимо пополнить счет на 15 000 сумов, чтобы активировать ее, получить номер и CVC-код. Этой суммой в дальнейшем можно будет пользоваться свободно: она не сгорает, не блокируется и остается доступной для покупок.

При этом 15 000 сумов нужно держать на счету для привязок карт к сервисам: многие из них проводят тестовое списание до 1 доллара США и дальнейший возврат денег на счет. Без такой операции сервисы могут отказать в оплате.

Сколько стоит содержание

Payme не берет комиссии за открытие Virtual Visa, обслуживание, мониторинг карты и оплаты за товары и услуги. То есть, картой можно пользоваться бесплатно.

Зачислять и снимать деньги можно прямо в приложении с помощью карт UZCARD и HUMO. Комиссия за пополнение — всего 0,5%.

Подробнее ознакомиться возможностями Payme Virtual Visa можно по ссылке.

Скачать приложение Payme можно на iOS и Android.

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