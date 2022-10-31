Министерство внутренних дел намерено предоставить возможность заключенным в учреждениях по исполнению наказания (УИН) пользоваться государственными услугами онлайн. Соответствующие изменения предлагается внести в Правила внутреннего распорядка УИН.

Для этого на территории колоний планируется выделить отдельное помещение и оборудовать его веб-камерой и компьютерами, подключенными к интернету.

Как ожидается, заключенные получат доступ к электронным госуслугам, в том числе услугам нотариуса. Соответствующее поручение МВД было включено в постановление президента Узбекистана от 11 мая о механизмах устранения коррупционных рисков в области государственного управления.

В МВД отметили, что таким образом права заключенных в Узбекистане будут постепенно приводиться в соответствие с общепризнанными нормами международного права. Кроме того, эта мера, как ожидается, устранит коррупционные факторы.

Обсуждение проекта продлится до 9 ноября.