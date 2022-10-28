В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Cobalt совершает опасные манёвры — двигается по дороге задним ходом, выезжает на встречную полосу, а также резко меняет направление движения.

По данным пресс-службы МВД Каракалпакстана, видео было снято 22 октября примерно в 03:00 ночи в Ходжейлийском районе. Во время съёмок с автомобиля был снят государственный номерной знак.

Как сообщается, за рулём автомобиля находился М. Ш. (1986 года рождения), в отношении которого был оформлен протокол по части 2 статьи 128−5 (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения / влечёт наложение штрафа в сумме 10 базовых расчётных величин или 3 млн сумов) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Автомобиль помещён на штрафную стоянку.

Мужчина сообщил, что в тот вечер ехал после встречи с друзьями в кафе и сам снял номер с машины, чтобы «подрифтовать». Он извинился и рекомендовал другим никогда так не поступать.



