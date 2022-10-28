Новые региональные авиарейсы

С марта 2023 года в Узбекистане «в целях авиасоединения регионов» будет открыто регулярное авиасообщение по новым направлениям: Самарканд-Нукус, Самарканд-Муйнак, Самарканд-Термез, Бухара-Термез, Наманган-Термез и Наманган-Нукус. Такое поручение Министерству транспорта содержится в постановлении президента «О дополнительных мерах по развитию местных авиасообщений в республике» от 26 октября.

Документом также предусмотрено восстановлению авиасообщения с аэропортами Шахрисабза и Сариасии и открытие рейсов в аэропорт Заамин в целях повышения туристского потенциала Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей.

Для создания удобных расписаний намечено создание «единой системы логистики» путём интеграции расписания авиарейсов с железнодорожными, автобусными и микроавтобусными маршрутами.

Постановлением до 1 января 2026 года продлён срок предоставления авиакомпаниям-резидентам Узбекистана субсидий из государственного бюджета в размере 25% стоимости авиабилетов на авиарейсы по внутренним туристским маршрутам.

Региональный лоукостер Silk Avia

В сентябре 2021 года в структуре компании Uzbekistan Airports была создана малобюджетная (low-cost) авиакомпания Silk Avia для оказания услуг местных и международных авиаперевозок. Основной целью её открытия было заявлено обеспечение узбекистанцев внутренними авиаперевозками по доступным ценам. В дальнейшем намечена приватизация компании и передача её в частные руки.

Ливрея самолётов Silk Avia, вдохновлённая тканью хан-атлас. Фото: Uzbekistan Airpotts.

В постановлении говорится, что согласно стратегии развития перевозчика, в текущем году планируется обслужить на местных маршрутах 2000 пассажиров путём выполнения 28 авиарейсов в неделю по 10 направлениям. В 2023 году это цифра достигнет 9000 пассажиров (134 авиарейсов по 48 направлениям), в 2024 году — 14 тысяч (216 авиарейсов по 54 направлениям).

Постановлением одобрена закупка трёх воздушных судов ATR72−600 французско-итальянского производителя в 2022 году и ввоз (на основе закупки и лизинга) ещё девяти самолётов марки ATR до конца 2024 года. Компания уже осуществила депозитные выплаты для закупки трёх самолётов и провела их технический осмотр. Национальный банк выделит ей кредит в 50 млн долларов США сроком на два года. Адресом первоначального размещения самолётов авиакомпании определена территория международного аэропорта Ташкента.

Летом сообщалось, что первые рейсы компания намерена запустить осенью, однако точная дата пока не называется. На недавней туристической конференции в Самарканде компания заявила, что планирует охватить почти все города страны. Как пишет Spot, перевозчик также анонсировал три основных тарифа: Oson (от 180 тысяч сумов, Oddiy (от 270 тысяч) и Omad (от 335 тысяч).

Льготы для перевозчиков

Постановлением авиапредприятиям — государственным заказчикам путём отбора наилучших предложений разрешено без проведения закупочных процедур в электронной форме заключать прямые договора с международными юридическими компаниями — для юридического сопровождения процессов закупки либо приобретения самолётов на основе лизинга, с учебно-тренировочными центрами — для обучения пилотов, а также с компаниями, занимающимися реализацией, передачей в лизинг, техобслуживанием, обеспечением запчастями, перевозкой, ремонтом и разработкой технической документации самолётов, и международными аудиторскими, консалтинговыми и консультационными компаниями.

Авиакомпании-резиденты Узбекистана до 1 января 2028 года освобождены от уплаты таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и таможенного сбора) за ввозимую в Узбекистан и не производимую в стране технику для обслуживания воздушных судов, их оборудование, комплектующие, запасные части, техническую документацию и программное обеспечение, ввозимые по перечням, формируемым в установленном порядке.

Дополнительно Министерству транспорта и компании Uzbekistan Airways поручено наладить техобслуживание (включая C-сheсk) на базе предприятия Uzbekistan Airways Technics и создание необходимой инфраструктуры самолётов ATR. Кроме того, планируется организовать учебные курсы по обучению пилотов и бортпроводников самолётов ATR, а также инженерно-технического персонала и диспетчеров в Учебно-тренировочном центре Uzbekistan Airways.