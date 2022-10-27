Омбудсман Феруза Эшматова официально отреагировала на сообщение «Избили ли сотрудники МВД или „упал с мотоцикла“», сообщила пресс-служба офиса уполномоченного по правам человека.

Это сообщение было опубликовано 23 октября на странице пресс-группы общественного объединения по правам человека Узбекистана «Правовая опора» в Facebook. В нём сообщалось, что сотрудники внутренних дел применили к задержанному А. Э. пытки, в результате чего у мужчины сломаны три ребра, а на теле есть и другие повреждения.

Для уточнения этого сообщения представитель омбудсмана в Самаркандской области Диёр Хусанов в тот же день выехал в следственный изолятор №7 в Самаркандской области и встретился с задержанным А. Э.

В ходе беседы А. Э. подтвердил указанные в сообщении обстоятельства, сообщил, что получил телесные повреждения, и попросил помощи омбудсмана для изучения ситуации и привлечения виновных сотрудников ОВД к уголовной ответственности.

От имени омбудсмана в Генеральную прокуратуру Узбекистана было направлено обращение с просьбой о проведении всесторонней и полной проверки по вышеуказанным сообщениям и обращению заключенного А. Э.

В офисе омбудсмана обещали в дальнейшем предоставить подробную информацию по этой ситуации.