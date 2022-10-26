Дочерняя компания ZTE в Узбекистане — ООО ZTE Investment — и Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий (СамТУИТ) подписали меморандум о сотрудничестве для реализации совместных образовательных проектов, направленных на повышение компетенций студентов вуза по таким направлениям, как облачные технологии, искусственный интеллект и сетевая безопасность.

Являясь активным участником развития мировой телекоммуникационной сферы и новых технологий, ZTE традиционно уделяет большое значение взращиванию и воспитанию молодого поколения специалистов в этом направлении. Подписание меморандума является подтверждением ZTE своего намерения принимать участие в дальнейшем обучении студентов СамТУИТ. Для отличников учебы ZTE планирует предоставлять стажировки у себя в компании, а особо одаренных молодых специалистов — отправлять для обучения в ZTE университет.





«Мы рады установить сотрудничество между Самаркандским филиалом ТУИТ и ZTE, ведущим мировым поставщиком телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. Ассортимент продукции ZTE охватывает все сектора рынка проводной и беспроводной связи, мобильных и стационарных терминалов. Кроме этого, ZTE уделяет особое внимание инновациям, исследованиям и разработкам. Подписание меморандума с Самаркандским филиалом ТАТУ с ZTE создает возможность для реализации различных образовательных программ и научно-инновационных проектов, а также для сотрудничества в сфере цифровой трансформации образования», — рассказал директор СамТУИТ Каршиев Зайнидин.

«Глобальные достижения ZTE — это в первую очередь результат того, что в нашей компании работают профессионалы. А также того, что ZTE активно инвестирует в развитие научных исследований и разработок. Мы верим, что благодаря сотрудничеству с СамТУИТ мы сможем подготовить высококвалифицированных специалистов в области ИКТ. И надеемся, что мы будем расти вместе, и высококвалифицированные выпускники СамТУИТ смогут стать частью нашей команды», — отметил директор ООО ZTE Investment Ван Гуандун.

Подписание меморандума состоялось в рамках выставки ICT Week 2022, которая проходит в Самарканде с 24 по 27 октября. ZTE представила ряд новых продуктов и решений для связи пятого поколения. Они демонстрируют приверженность ZTE созданию простой и энергоэффективной сети 5G, ускорению цифровой трансформации отраслей с помощью частной сети «все в одном» и простых подходов к управлению сетью. ZTE как один из ведущих мировых поставщиков телекоммуникационного оборудования активно участвует в масштабном строительстве сетей 5G и цифровой трансформации экономики Китая и готова применить свой мировой опыт на благо Узбекистана.

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