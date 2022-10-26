Агентство США по международному развитию (USAID) начало распределение оборудования на сумму более 200 тысяч долларов среди 226 выпускниц программы предпринимательства и профессионального обучения, поддерживаемой USAID. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве США в Ташкенте.

Сельские предпринимательницы смогут использовать оборудование для начала бизнеса. Передача оборудования осуществляется в рамках Инициативы USAID по расширению экономических прав и возможностей женщин с общим бюджетом в размере 3,4 млн долларов.

Директор миссии USAID Микаэла Мередит отметила, что доступ сельских женщин к обучению и финансовой поддержке для создания своего бизнеса должен способствовать более инклюзивному, устойчивому и динамичному экономическому росту в стране.

Инициатива по расширению экономических прав и возможностей женщин была запущена в 2021 году. С апреля по август 2022 года USAID в партнёрстве с Национальным центром социально-экономического развития «САБР» и 13 региональными неправительственными организациями обучили около 1000 безработных сельских женщин предпринимательству, финансовой и правовой грамотности, бухгалтерскому учёту, доступу к кредитам, трудовому праву и повысили их осведомлённость о гендерном насилии.

Кроме того, проводилась целевая профессиональная подготовка в области садоводства, пчеловодства, молочного, шёлкового, кролиководческого и птицеводческого производства, а также народного ремесла, туризма, кондитерского дела, кулинарии, шитья, парикмахерского дела, бухгалтерского учёта, компьютерной грамотности и информационных технологий. Помимо этого, USAID запустило дополнительные обучающие курсы в сентябре и октябре.

К настоящему времени уже около 500 выпускниц курсов открыли бизнес либо получили квалифицированную работу. После получения оборудования 226 выпускниц откроют свои предприятия в таких сферах, как тепличное производство, переработка молока, птицеводство, ковроткачество, шитьё, вышивка, кондитерское дело и другие.