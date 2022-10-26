В социальных сетях распространилось видео с горящим автомобилем в Мубарекском районе Кашкадарьинской области. Пресс-служба областного УВД прокомментировала инцидент.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября примерно в 11:20 на 108 км трассы А-380 «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу» напротив Мубарекского газоперерабатывающего завода.

Водитель автомобиля Lacetti Т. Д., двигавшийся по направлению «Карши — Мубарек», выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Lacetti, который в результате загорелся. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Двое пассажиров У. А. и Б. С., находившиеся в салоне второго автомобиля Lacetti, были с травмами госпитализированы в центральную больницу Мубарекского района.

Следственное управление при районном УВД проводит расследование.

В августе мы писали, что при столкновении Spark и Lacetti на этой же трассе загорелись оба автомобиля, жертвами ДТП тогда стали восемь человек.