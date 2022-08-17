Восемь человек стали жертвами ДТП с возгоранием двух автомобилей в Мубарекском районе Кашкадарьинской области. Видео, на котором видно, как горят два автомобиля, распространилось в социальных сетях.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Узбекистана, авария Spark и Lacetti произошла на трассе А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу». Один из автомобилей, двигавшихся на большой скорости, столкнулся с другим, в результате машины загорелись.

УВД Кашкадарьи 16 августа сообщило о возбуждении уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).