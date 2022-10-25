Агентство по защите прав потребителей Узбекистана провело мониторинг 64 торговых точек по Узбекистану и выявило значительное число контрафактных дрожжей — поддельной продукции, копирующей известные бренды, сообщила пресс-служба агентства.

Мониторинг был проведен по просьбе официального дистрибьютора дрожжей бренда сухих и инстантных дрожжей и разрыхлителя теста Angel и Baker Dream.

В результате выяснилось, что на 54 торговых площадках (85%) из всех проверенных продавались контрафактные копии этих брендов.





Сотрудники агентства по всем обнаруженным случаям реализации контрафакта фиксировали юридическое лицо и адрес торговой точки продавца, после чего направили сведения в уполномоченные органы для принятия мер.

В агентстве отметили, что контрафакт обычно стоит дешевле, чем и привлекает потребителей.

«Дрожжи являются живыми бактериями. Они должны разрабатываться и производиться в специальных лабораторных условиях. В противном случае их употребление может вызвать негативные последствия для здоровья человека», — подчеркнули в Агентстве по защите прав потребителей.

Перед приобретением товара необходимо обращать внимание на признаки контрафакта — некачественное нанесение рисунка на упаковку, некачественная пайка ее швов. В случае их обнаружения нужно сообщить об этом в уполномоченные органы или по телефону доверия агентства — 1159.