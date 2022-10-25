Сотрудники управлений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и управления Службы государственной безопасности по Хорезмской области задержали заместителя хокима Ургенчского района по обвинению во взяточничестве, сообщила пресс-служба департамента.

По данным ведомства, сначала был задержан ведущий специалист областного центра «Чорванасл» Т. М, который пообещал за 80 тысяч долларов забрать в резерв хокимията 50 га земли фермерского хозяйства, принадлежащего гражданину Н., а затем открыть на его имя новое фермерское хозяйство и переоформить землю. Сотрудник центра был задержан при получении 60 тысяч долларов.

На основе его показаний был задержан заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства Ургенчского района Р. А. при получении 43 тысяч долларов предположительно за решение вопроса, связанного с созданием нового фермерского хозяйства и выделения земли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки). Ведётся следствие.