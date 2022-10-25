Seoul Mun — это уникальный торгово-развлекательный центр на набережной. Общая площадь проекта составляет 40 тысяч кв. м, а средняя проходимость в месяц — 330 тысяч человек.

Более 280 коммерческих помещений тщательно продуманы для эффективного ведения различных видов коммерческой деятельности на побережье. Ключевым преимуществом проекта является локация. Объект будет отличным местом притяжения для будущих посетителей, ведь он расположен на берегу реки Бурджар, окруженный развитой транспортной развязкой в центральном районе Ташкента.

Варианты помещений на северной стороне представлены площадью от 25 до 308 кв. м с панорамным остеклением и террасами. Широкий выбор технических параметров дает возможность открыть здесь практически любой вид бизнеса: ресторан, бутик, шоурум, спортивный зал, супермаркет, спа-центр и многое другое.





Южный берег проекта находится на завершающей стадии и осталось всего одно помещение площадью 162 кв. м. Помещения в Seoul Mun можно приобрести с выгодной рассрочкой на 16 месяцев.





Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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