Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 25 октября.

«Наш народ знает вас как верных своей священной присяге людей, посвятивших свою жизнь благородному делу обеспечения мира и спокойствия в стране, защиты прав и свобод граждан, и высоко ценит ваш нелегкий труд. Сотрудники системы ОВД служат прочной опорой государства и общества в успешной реализации реформ, осуществляемых в Новом Узбекистане на основе благородного принципа „Во имя чести и достоинства человека“», — отметил глава государства.

«В нынешней сложной и тревожной обстановке в мире мы все хорошо понимаем, насколько важной задачей является обеспечение безопасности и территориальной целостности страны, укрепление мира и согласия в обществе. Поэтому в последние годы реформированию органов внутренних дел уделяется приоритетное внимание», — заявил он.

Говоря о реформе системы МВД, президент отметил, что «на основе передового зарубежного опыта, инновационных подходов, достижений науки и цифровых технологий разрабатываются эффективные методы организации повседневной деятельности ОВД по надежной защите жизни, достоинства и собственности граждан, в том числе в киберпространстве».

Он напомнил, что с прошлого года система «102» в автоматическом режиме регистрирует все заявления и сообщения о правонарушениях и преступлениях. В областных центрах и крупных районах создано 75 ситуационных центров, что позволяет «дистанционно отслеживать обстановку на улицах и в общественных местах, а также эффективно управлять силами и средствами, предоставленными для обеспечения спокойствия граждан».

«Как и во всех сферах нашей жизни, в органах внутренних дел принимаются важные меры, нацеленные на либерализацию их деятельности, утверждение в этой среде атмосферы открытости и прозрачности, преобразование в по-настоящему гуманную и народную систему», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«На основе широкого освоения цифровых технологий ведётся работа по внедрению системы установления личности граждан с помощью электронных устройств, с отказом от практики доставления их в органы внутренних дел», — отметил он.

«В результате последовательной реализации принятой в прошлом году Концепции по организации духовно-просветительской работы в органах внутренних дел осуществляются системные меры, направленные на усиление у сотрудников чувства патриотизма, расширение мировоззрения, повышение уровня культуры общения, что позитивно отражается на практике работы с населением», — говорится в поздравлении.

Президент заявил, что в Узбекистане продолжится работа «по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, оптимизации их структурных подразделений, повышению эффективности мер, направленных на обеспечение спокойной жизни населения, борьбу с коррупцией в сфере».

«Сегодня одна из самых важных задач — поднять реформы в системе на новый уровень, используя имеющиеся у нас возможности и потенциал, опыт, накопленный за последние годы, а также передовые достижения зарубежных стран. Думаю, что при внедрении в нашу жизнь принципа верховенства закона и неотвратимости наказания за преступление образцом для всех должны быть прежде всего сами сотрудники органов внутренних дел как представители близкой к народу профессии», — заключил он.