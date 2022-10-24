Ташкентский зоопарк открылся в 1924 году по инициативе учёных-зоологов Среднеазиатского государственного университета (САГУ). Его основой стал небольшой зверинец, который располагался во флигеле Дворца Великого князя Николая Константиновича, а после занял часть территории бывшей загородной дачи генерал-губернатора Туркестана. Официальным днём рождения зоопарка считается 24 октября.

К концу 40-х его экспозиция насчитывала более 200 видов представителей фауны. Несмотря на скромные условия — территорию в 3,5 гектара, помещения из сырцового кирпича и тесные вольеры — сотрудники успешно вели работу по разведению редких видов животных и птиц в неволе.

Особой гордостью были андские кондоры. Ташкентский зоопарк, наряду с Ленинградским, стал одним из учреждений, где удалось вывести и вырастить птенцов представителей семейства американских грифов. Первенец у самки по имени Сандра родился в 1984 году. Тогда ей было 9 лет, в этом исполнилось 47.





Фото из архива Ташкентского зоопарка.

Живёт Сандра в просторном авиарии со скалами и искусственным водоёмом вместе с сыном по имени Ковбой. Это последний из шести птенцов, который появился на свет в 2001 году. Трое родившихся с 1984 по 1989 годы обитают в зоопарках Алматы, Караганды и Екатеринбурга.

По словам методиста зоопарка Лолы Башировой, Сандра ещё может стать мамой, если найти ей пару. Андский кондор, с которым самка провела почти всю жизнь, погиб шесть лет назад. Отыскать кандидата, готового на переезд в Ташкент, задача сама по себе сверхсложная. Имеет значение и целесообразность — в силу почтенного возраста есть вероятность того, что материнство не будет счастливым, а потомство здоровым.





Андские кондоры Ковбой и Сандра (по центру). Фото Александра Жудро.

«Кондоры в неволе живут до 50−60 лет. Сандра у нас дама зрелая, сознательная, спокойная. С людьми держит дистанцию, даже со смотрителями. Кондоры требуют к себе уважительного отношения, не любят панибратства. Этим они отличаются от чёрных грифов, которые любят общение, игры и порой ведут себя, как собаки», — рассказывает Лола Баширова, пока Сандра греется на солнце.

Часы активности кондоров приходятся на вторую половину дня. Птицы летают по кругу, по очереди присаживаются на выступ в центральной скале и выглядывают смотрителя с едой. Кормят Сандру и Ковбоя мясом, как и положено падальщикам, раз в сутки.

«В природе животные должны найти еду, чтобы поесть, а в зоопарке живут на всём готовом, поэтому немножко ленятся. Кондоры не исключение. Поэтому мы стараемся усложнить им жизнь и напомнить про инстинкты. Например, даём большие куски мяса, чтобы птицы в процессе приёма пищи могли поработать: не целиком проглотить, а отрывать по кусочку», — объясняет Лола Баширова.





Фото Александра Жудро.

Каждый день ветеринары зоопарка обходят всю территорию и осматривают подопечных. В авиарий к Сандре лишний раз не заходят, чтобы не беспокоить — наблюдают издалека, нет ли внешних повреждений или признаков, что самка кондора плохо себя чувствует: мало двигается, еда не тронута. В таких случаях проводят тщательный анализ.

Откуда в Ташкент в 1980 году привезли Сандру с самцом неизвестно — часть документов была утеряна при переезде зоопарка на новое место по соседству с Ботаническим садом в 1997-м. Другая долгожительница — карликовая бегемотиха по кличке Джуди — прибыла в старый зоопарк из литовского города Каунас в 1989-м в двухлетнем возрасте. Сейчас ей 35.





Карликовая бегемотиха Джуди в старом зоопарке, 1989 год. Фото из архива Ташкентского зоопарка.

По словам заведующего отделом копытных Ботира Максудходжаева, это 78 в пересчёте на человеческий. С представительницей исчезающего вида из семейства бегемотовых он знаком 25 лет. Любя называет Джуди бабушкой, балует фруктами. Больше всего бегемотиха любит яблоки. Однажды даже предпочла их свободе.

«Как-то рабочий забыл запереть дверь с задней стороны вольера. Джуди, сообразительная и шустрая, её открыла и вышла на улицу. Пока думала, в какую сторону бежать, мы подоспели. Вынесли яблоки и с их помощью вернули Джуди в вольер», — вспоминает Ботир Максудходжаев.

Фото: Ксения Горбачёва / «Газета.uz» Фото: Ксения Горбачёва / «Газета.uz» Фото: Ксения Горбачёва / «Газета.uz» Фото: Ксения Горбачёва / «Газета.uz»

С возрастом у бегемотихи поменялся характер. Ярче всего это выражается в переменах настроения. Испортить его может пронырливый кенгурёнок из соседнего вольера, который запрыгивает поиграть, но не даёт себя догнать, или звук перфоратора — в эти дни на территории зоопарка идут строительные работы.

«Если Джуди убегает, когда приходишь к ней с едой, значит, настроения у неё нет. Обычно она так не делает. Наоборот, стоит около смотрителя, разрешает себя погладить», — говорит Ботир Максудходжаев.

Кормят Джуди два раза в день. На завтрак дают овощи и фрукты. В обед немного сена. Ужинает бегемотиха кашей, которую варят из гороха, гречки, сечки. Подают вместе с хлебом, включённым в рацион, и зеленью.

Весит Джуди около 130 кг — в пределах нормы.





Фото Александра Жудро.

Третий долгожитель Ташкентского зоопарка обитает в террариуме. Синеязыкому сцинку, или обыкновенной исполинской ящерице, исполнилось 25 лет при средней продолжительности жизни в 15−20 лет.

«В природе у него много врагов: заболеет, поранят, съедят. А в зоопарке условия как в санатории: температурный режим, влажность, еда по расписанию», — говорит Лариса Имамходжаева, зоотехник отдела «Террариум».

Старожила отдела в зоопарке балуют: кормят овощами и фруктами, насекомыми и живым кормом. Зубы у ящерицы не отличаются остротой, зато сами челюсти очень мощные — сцинк легко разгрызает раковину улитки. Брюхоногие моллюски периодически попадают в его меню.

Сцинка, внешне похожего на упитанную змею с синим языком, сотрудники любят за общительность и ласковость.

«Когда бока чешешь, особенно в период линьки, сцинк лапками смешно дёргает, показывает язык. Может, просто щекотно, но мне кажется, что ему нравится. Заодно и к рукам приучаем, чтобы он особо не боялся людей и не паниковал во время уборки террариума», — рассказывает Лариса Имамходжаева.

В отделе любят легенду, которая объясняет, почему у сцинка синий язык и короткие лапы. Согласно ей, давным-давно у одной ящерицы заболел хозяин. Чтобы помочь ему, сцинк отправился на поиски волшебных синих чернил. По обратном пути он так торопился, что стёр себе лапки и нечаянно раскусил пузырёк.

«Хоть история умалчивает, спас ли сцинк своего хозяина, но факт преданности налицо», — считают сотрудницы террариума.

Они уверяют, что ящерица, хоть и хладнокровная, способна стать отличным кошкозаменителем.

По случаю 98-летия Ташкентский зоопарк в отделе «Прирученные животные» организовал фотовыставку. В постоянную экспозицию вошли портреты обитателей вольеров и архивные снимки, коллекцию которых помогает пополнять заведующий секцией фотохудожников Узбекистана при творческом объединении Рустам Шарипов.

В своём Telegram-канале зоопарк обратился к жителям города с просьбой поделиться старыми фотографиями, если такие сохранились в семейных альбомах. Отправлять их можно на почту info@tashkentzoo.uz.