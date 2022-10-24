В Узбекистане планируется поэтапно внедрить особый порядок местного самоуправления, что расширит полномочия и возможности хокимов по развитию и решению проблем в своих регионах. В качестве эксперимента порядок на первом этапе внедрят в 28 районах страны. Это следует из проекта постановления президента, который рассматривается в Кабинете министров (копия есть у «Газеты.uz»).

Расширение полномочий хокимов в 28 районах также предусматривалось государственной программой по реализации Стратегии развития «Нового Узбекистана» на 2022 — 2026 годы.

Новый порядок, как ожидается, будет предусматривать следующее:

наделение хокимов полномочиями самостоятельно определять государственные единицы и структуры местных хокимиятов и региональных органов исполнительной власти в рамках утвержденного бюджета по согласованию с кенгашем народных депутатов;

и региональных органов исполнительной власти в рамках утвержденного бюджета по согласованию с кенгашем народных депутатов; введение практики назначения и освобождения от должности руководителей отделений районных (городских) республиканских органов исполнительной власти по согласованию с кенгашем. Исключение — руководители подразделений министерств внутренних дел, обороны, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, Казначейства при Минфине, Государственного налогового комитета и Агентства по противодействию коррупции;

по согласованию с кенгашем. Исключение — руководители подразделений министерств внутренних дел, обороны, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, Казначейства при Минфине, Государственного налогового комитета и Агентства по противодействию коррупции; запрет на привлечение хокимов к выполнению несвойственных им задач, а также на собрания (кроме собраний президента и премьер-министра), за исключение вышеуказанных министерств и ведомств;

а также на собрания (кроме собраний президента и премьер-министра), за исключение вышеуказанных министерств и ведомств; перевод территориальных подразделений Минэкономразвития и Министерства финансов в структуру районных и городских хокимиятов.

Кроме того, ожидается, что в кенгашах начнут работать депутаты на постоянной основе. Сейчас такой порядок установлен только в палатах парламента, тогда как депутаты кенгашей осуществляют свои полномочия на общественных началах, без отрыва от производственной или служебной деятельности.

В частности, исходя из особенностей региона в кенгашах районов или городов будут работать по 2−3 депутата на постоянной основе и получать зарплату из местного бюджета, по этой причине они не смогут работать в других оплачиваемых местах, за исключением научной и педагогической деятельности.

Особый порядок местного управления планировалось внедрить в 28 районах с 1 октября и внести предложения по результатам до 1 декабря. Однако документ ещё не принят, поэтому сроки будут изменены.





С 1 января 2023 года в порядке эксперимента предлагается упразднить районные подразделения некоторых республиканских органов исполнительной власти в столице с передачей их задач, функций и часть штата управлениям Ташкента. Речь идёт о подразделениях министерств экономического развития и сокращения бедности, финансов, народного образования, инвестиций и внешней торговли, культуры, дошкольного образования и Государственного комитета по статистике.

Проект постановления также предусматривает расширение полномочий депутатов кенгашей.

Для проведения административной реформы будет создана республиканская комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым и руководителем Администрации президента Сардором Умурзаковым.

Ожидается также разработка законов о кенгашах народных депутатов и государственной власти на местах в новых редакциях с привлечением общественности и экспертов.