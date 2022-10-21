Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ страны с Днём праздника узбекского языка (официальное название), который с 2020 года отмечается 21 октября.

«Для каждого человека родной язык, определяющий его самосознание и духовный мир, является такой же священной ценностью, так же дорог и почитаем, как Родина, где он вырос, родители, подарившие жизнь и воспитавшие его», — отметил глава государства.

«Бережное сохранение и развитие этого бесценного богатства, зеркала души и интеллектуального потенциала нашего народа является для нас одной из самых важных задач», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что «в последние годы в республике начался новый этап в развитии узбекского языка, повышении его роли и места в нашей жизни».

«Вместе с тем сегодня большое значение придается сохранению и развитию языков, культуры и ценностей разных наций и народностей, представители которых проживают в нашей стране. Мы и в будущем последовательно продолжим работу в этом направлении», — заверил президент.

Он напомнил, что сегодня на узбекском языке в мире говорят около 50 миллионов человек, «этот прекрасный язык изучают с большим интересом во многих государствах мира».

«Узбекский язык имеет важное значение в сплочении нашего многонационального народа во имя благородной цели — создания просвещенного общества, утверждения в сердцах соотечественников чувства сопричастности к судьбе Родины, построения благополучного будущего. Поэтому в ходе исторических реформ мы должны продолжить реализацию задач по развитию узбекского языка, направленных на становление Нового Узбекистана и формирование фундамента новой эпохи — Третьего Ренессанса в нашей стране», — заявил также президент.

«Для нас жизненно необходимо, опираясь на просвещение и знания, эффективно бороться против явлений, негативно влияющих на мировоззрение, поведение и языковую культуру нашей молодежи, особенно против угроз в духовной сфере, все шире распространяющихся через различные электронные средства», — отметил он.

В этой связи «одной из наших неотложных задач является перевод языка информационно-коммуникационных технологий на узбекский, дальнейшее обогащение национального сегмента глобальной сети интернет, издание нового поколения словарей и разговорников узбекского и иностранных языков».

«Необходимо создать прочную основу для развития узбекского языка как языка науки и инноваций посредством перевода на него ценных источников и ресурсов о достижениях мирового прогресса», — призвал Шавкат Мирзиёев.

Он привёл цитату просветителя Исхокхона Ибрата, создавшего в начале XX века сводный словарь узбекского, арабского, персидского, хинди, тюркского и русского языков: «Пусть наша молодежь обязательно изучает другие языки, но вначале окажет должное уважение своему родному языку. Ибо преданность родному языку — качество настоящего патриота».

В завершение президент выразил «искреннюю признательность всем нашим самоотверженным соотечественникам, которые вносят достойный вклад в благородное дело сохранения и развития родного языка, являющегося символом нашей национальной идентичности и гордости».