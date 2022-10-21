По территории Узбекистана в пятницу ожидается малооблачная и умеренно теплая, погода без осадков. Днем температура воздуха повысится до +23…+25 градусов, что незначительно выше нормы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В субботу, 22 октября, на большую территорию страны ожидается вынос теплой воздушной массы с районов Туркменистана. По Узбекистану ожидается сухая погода, температурный фон повысится и составит ночю +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, по югу — до +29, что значительно выше нормы.

В то же время на север страны начнет заходить очередной антициклон с районов Поволжья. По Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской, Навоийской областям местами пройдут слабые дожди, с чем температура воздуха по этим районам днем понизится до +13…+15 градусов.

В воскресенье по большей части территории Узбекистана ожидается увеличение облачности, местами пройдут дожди, по предгорным и горным — с переходом в снег, местами сильные. Такую погоду обусловит антициклон, под влияние которого попадет уже вся территория страны. Температура воздуха ночю +9…+14 градусов, днем понизится до +12…+15, что на 8−10 градусов ниже средне климатической значений этого дня.

21−22 октября по северу и пустынной зоне, 23 октября по всему Узбекистану местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.