Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёев присвоено звание почётного профессора Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Церемония состоялась 21 октября в рамках официального визита главы государства в Ашхабад, сообщила пресс-служба главы государства.





Президиум Высшего аттестационного комитета Туркменистана присвоил звание Шавкату Мирзиёеву «за личные заслуги и весомый вклад в укрепление и расширение традиционно дружественных, братских и добрососедских отношений между туркменским и узбекским народами, плодотворное межгосударственное сотрудничество в политической, торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной, спортивной и туристической сферах».

Ректор университета Байрамгуль Ораздурдыева и президент Академии наук Туркменистана Аллаберды Аширов торжественно вручили президенту мантию почетного профессора и сертификат о присвоении соответствующего звания. Его облачили в национальные туркменские дон и тельпек, а также вручили букет цветов.





Глава государства отметил, что расценивает это как «ещё один символ крепнущих уз дружбы, добрососедства и плодотворного сотрудничества между народами Туркменистана и Узбекистана».

Туркменский государственный университет имени Махтумкули является старейшим и крупнейшим университетом страны. Он создан на базе открывшегося в 1931 году Ашхабадского педагогического института.