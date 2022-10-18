Кабинет министров Узбекистана 14 октября утвердил постановление об упрощении процессов предоставления населению ипотечных кредитов и субсидий на покупку жилья, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».

Согласно документу, с 1 декабря 2022 года:

из состава комиссий по отбору претендентов на субсидии исключаются начальник отдела Агентства по делам молодежи и директора Центра содействия занятости населения;

порядок рассмотрения заявления на получение субсидии центрами содействия занятости населения, территориальными управлениями Палаты государственного кадастра, отделами Агентства по делам молодежи и хокимиятами районов (городов) отменяется;

данные этих организаций автоматически формируются с помощью программного обеспечения subsidiya.idm.uz.

Кроме того, в рамках социальных критериев выявления граждан, нуждающихся в жилье для субсидирования, к отдельным категориям лиц, нуждающихся в социальной защите, отнесены:

молодые семьи, в том числе граждане не старше 30 лет;

специалисты с высшим образованием и медицинские работники, которые из других регионов направляются работать в бюджетных организациях, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах.

При выделении ипотеки за счет средств, размещенных Министерством финансов в банках, для заемщиков отменен верхний предел долговой нагрузки и ограничения на подачу заявления для получения субсидии два раза в календарный год.

До 1 ноября гражданам, получившим уведомление о выделении субсидии в рамках программы 2020−2022 годов, полностью выплатят ранее невыплаченные субсидии на возмещение части процентов по ипотеке.

Граждане, состоящие на постоянном учете в Ташкенте и получившие уведомление о выделении субсидии в рамках программы 2021 года, теперь смогут приобрести жильё в Ташкентской области на основе ипотеки.

С полным порядком выделения субсидии на покупку жилья можно ознакомиться здесь.

Напомним, что постановлением президента необлагаемый налогом на доходы физических лиц минимум доходов граждан, направляемых на выплату ипотечного кредита, с 2023 года повышается почти в 5 раз — до 73,6 млн сумов в год. Ипотеку и субсидии начнут выдавать на покупку новых квартир без ремонта.