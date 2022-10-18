Законодательная палата Олий Мажлиса на пленарном заседании 18 октября обсуждала пересмотр закона «О внешней трудовой миграции».

В сентябре этот закон был отклонен Сенатом из-за неточностей в некоторых его статьях, несоответствия одной из них Налоговому кодексу и наличия порядка 30 ссылочных норм.

Председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Илхом Абдуллаев заявил, что «это не закон о гастарбайтерстве», а документ, которые позволяет «перевести наши отношения в новый формат глобального распределения и миграции трудовой рабочей силы».

«Разговор идёт об интересах миллионов наших граждан, которые либо уже работают за рубежом, либо хотят участвовать в международном распределении [труда]. Это цивилизованный рынок… Поэтому я предлагаю для этого закона сделать согласительную комиссию, выходить на Сенат, призывать их к конструктивному сотрудничеству и проявить максимальную сдержанность и профессионализм», — заявил он.

Лидер партии УзЛиДеП Актам Хаитов также согласился с мнением коллеги и сказал, что возвращение этого закона нижней палате парламента «будет стоить нам дорого, поскольку мы потеряем определенное время».

Депутат Расул Кушербаев предложил пойти дальше и без создания согласительной комиссии направить закон на подписание президенту напрямую. По его словам, принятие этого документа «ждут миллионы наших граждан», а проработка заключения Сената с замечаниями «не приведёт к принципиальным и большим изменениям».

Представители ответственного Комитета по труду и социальным вопросам также внесли предложение о создании согласительной комиссии палат парламента для совершенствования и доработки законопроекта. Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов заявил, что в документе «не должно быть никаких вопросов», поскольку если президент в итоге не подпишет закон, «будет нехорошо».

Глава нижней палаты парламента также потратил некоторое время, чтобы убедить депутатов в том, что правильнее будет создать согласительную комиссию вместо направления закона напрямую президенту.

Депутат Дониёр Ганиев заявил, что Комитет по труду и социальным вопросам изначально выступал за исключение закона из рассмотрения, о чём было также сказано в заключении и во время обсуждений с фракциями, но теперь предлагает создать согласительную комиссию.

«Можно же было сказать об этом вчера на [заседании] фракции, а не принимать решение за два часа за закрытыми дверями», — сказал он.





В результате 121 депутат из 128 проголосовал за создание согласительной комиссии с Сенатом, чтобы доработать закон. Двое выступили против, трое воздержались и ещё пять не голосовали.

Это уже вторая неудачная попытка некоторых депутатов направить закон на подпись президенту в обход одобрения Сената. В прошлый раз, когда предлагалось направить закон об отмене месячного срока для регистрации брака президенту напрямую, также вмешался спикер Законодательной палаты и просил не торопиться с использованием этого механизма.

Согласно статье 15−1 регламента нижней палаты парламента, если палата большинством в две трети голосов от общего числа депутатов вновь одобрит закон, отклонённый Сенатом, он считается принятым Олий Мажлисом и направляется президенту для подписания и обнародования.



По отклоненному Сенатом закону палаты парламента на паритетных началах могут образовывать из числа членов Сената и депутатов Законодательной палаты согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Члены согласительной комиссии от каждой из палат большинством голосов избирают из своего состава сопредседателя комиссии.

Согласительная комиссия рассматривает каждое возражение Сената в отдельности с целью выработки единого текста закона. По результатам своей работы комиссия принимает заключение, содержащее предложения по преодолению разногласий. При принятии её предложений, закон подлежит повторному рассмотрению Законодательной палатой в обычном порядке и направляется в Сенат для одобрения.