На 32-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана был обсужден закон «О внешней трудовой миграции», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документ был проанализирован сенаторами при участии экспертов, представителей министерств и ведомств, при этом были выявлены неточности в некоторых его статьях, говорится в сообщении.

Так, в части второй статьи 26 закона закреплено, что граждане, выезжающие в рамках организованного трудоустройства для временной трудовой деятельности за пределами Узбекистана, приравниваются к лицам, получившим статус самозанятого лица, и к ним применяется порядок налогообложения и исчисления размера пенсии, установленный для самозанятых лиц.

А в четвертой части этой статьи устанавливается, что социальные гарантии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются гражданам, выезжающим в рамках организованного трудоустройства для временной трудовой деятельности за пределами республики, при условии их регистрации в информационной системе Labor-migration.





Между тем, статьей 408 Налогового кодекса установлено, что для исчисления трудового стажа самозанятыми гражданами Узбекистана, работающими за границей по найму на основе трудового договора, налог уплачивается в добровольном порядке в размере не менее одного размера базовой расчетной величины в год.

Нормативно-правовыми актами также не предусмотрена регистрация в информационных системах министерств и ведомств в качестве дополнительных условий для уплаты налогов, расчета размера пенсии и трудового стажа. Это означает, что условие предоставления социальных гарантий, предусмотренных для граждан, выезжающих из Узбекистана в трудовую миграцию, после регистрации в информационной системе противоречит статье 408 Налогового кодекса и пункту 12 постановления президента от 15 сентября 2020 года.

Кроме того, признаки и проявления принудительного труда в статье 5 закона раскрыты не полностью, сочли сенаторы. Под принуждением к выполнению работы там понимается угроза применения какого-либо наказания, однако случаи прямого применения насилия остались не обозначенными.

В ходе обсуждения сенаторы отметили, что ни в одной статье закона не отражены нормы о порядке обучения граждан профессиям и иностранным языкам, а также выдачи им признанных на международном уровне сертификатов.

Кроме того, отмечалось, что наличие в законе порядка 30 ссылочных норм отрицательно сказывается на непосредственном его применении, что может создать почву для злоупотреблений полномочиями определенными органами.

После активного обсуждения было принято постановление Сената об отклонении закона «О внешней трудовой миграции».