Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 59 млн долларов и грант в размере 500 тысяч долларов для улучшения условий для жизни и экономической конкурентоспособности в четырех городах Узбекистана, сообщила пресс-служба банка.

В рамках проекта по комплексному городскому развитию АБР будет оказана поддержка стратегическим инвестициям в муниципальную инфраструктуру и услуги в Джизаке (Джизакская область), Хавасте, Янгиере (Сырдарьинская область) и Хиве (Хорезмская область), в которых наблюдается отставание в росте из-за пандемии COVID-19 и уязвимости к изменению климата, говорится в сообщении.

Проект окажет поддержку в развитии зеленой, ориентированной на сообщества инфраструктуры, включая новый общественный парк с многофункциональным общественным центром в Хавасте и общественной зеленой дорожкой, а также двухэтажный центр для посетителей в Хиве с первым в Узбекистане цифровым музеем, посвященном Шелковому пути. Кроме того, проект окажет поддержку в развитии водопроводных сетей с экологически безопасными водосберегающими технологиями в Джизаке и улучшении управления твердыми бытовыми отходами во всех четырех городах.

«Комплексное, устойчивое к изменению климата городское развитие может повысить экономическую конкурентоспособность средних городов, значительно улучшив качество жизни людей, которые в них проживают, — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — Проект АБР применит инновационные решения и укрепит институциональный потенциал, чтобы помочь этим городам восстановиться лучше, чем было, и быстро».

АБР также предоставит программу развития потенциала для повышения устойчивости, эффективности и улучшения предоставления услуг в четырех городах. Банк будет управлять грантом в размере 500 тысяч долларов, который предоставляется в качестве софинансирования Фондом высоких технологий для цифрового музея.