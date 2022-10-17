27 октября в Ташкенте стартуют продажи автомобилей Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max марки Chery, сборка которых происходит на заводе ADM Jizzakh в Узбекистане.

В течение более 20 лет Chery Group делала ставки на инновационные технологии, открывая собственные центры исследований и разработок в Китае, США, Германии и Бразилии и теперь является одним из ведущих производителей автомобилей в КНР.





Представленные модели Tiggo — кроссоверы с современным дизайном, над которым работали дизайн-студии концерна в Китае, Германии и США, рассчитанные на комфортное вождение.

Автомобили оснащены панорамной крышей, тремя дисплеями, электронным селектором трансмиссии, системой кругового обзора (360°), кожаным салоном, в котором также имеется электрорегулировка сидений с подогревом, шумоизоляцией, бесключевым доступом и запуском двигателя, дистанционным прогревом и открытием багажника без помощи рук.





Tiggo 7 Pro

Интерьер Tiggo 7 Pro строится вокруг дисплеев: панели приборов, экрана мультимедиа и экрана на месте центрального тоннеля. Они синхронизированы между собой. Изображения с камер кругового обзора выводятся на большой экран во время парковки. Динамические линии показывают оптимальную траекторию движения.

Tiggo 7 Pro имеет прочный кузов, пассивные и активные системы безопасности. Более 60% деталей сделаны из высокопрочных сталей, а сам кузов усилен стальным каркасом.

Tiggo 8 Pro

Автомобиль имеет высокий рейтинг безопасности и проходил испытания по методике C-NCAP. Один из тестов — фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч.

Tiggo 8 Pro представлен с семиместным салоном, который можно трансформировать во множество вариаций и легким движением складывать сиденья второго и третьего рядов.





Система контроля слепых зон использует микроволновой радар и предупреждает водителя о возможном столкновении световым или звуковым сигналом. Система работает даже при нулевой скорости.

Автомобиль подлежит пятилетней гарантии и имеет оцинкованный кузов. Уверенность в качестве позволяет компании Chery предоставлять гарантию на Tiggo пять лет или 150 тысяч км пробега. Оцинкованный кузов надежно противостоит коррозии и не требует дополнительной защиты.

Tiggo 8 Pro Max

Передняя часть автомобиля интерпретирует концепцию «жизнь в движении» и воплощает в себе уникальную форму и эстетику Китая на международном языке.

Новый двигатель 2.0 TGTI — надежный, мощный и экономичный. Благодаря новой системе изменения фаз газораспределения и прямому впрыску под высоким давлением максимальный крутящий момент составляет 375 Нм при 2000 оборотах в минуту. Гарантия семь лет или 200 тысяч км дает уверенность в надежности в течение всего срока эксплуатации.





Модели довольно экономичны: рациональный расход топлива обеспечивается благодаря адаптации двигателей под бензин марки АИ-92. Водитель может выбрать спортивный или экономичный режим работы, который сохраняется при следующем запуске двигателя.

Автомобили Chery будут представлены в торговых центрах:

Chery Tiggo 7 Pro — «Депо Mall», Samarqand Darvoza;

Chery Tiggo 8 Pro — Compass Mall, Samarqand Darvoza.





Автосалон Chery работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Записаться на бесплатный тест-драйв можно через Telegram-бот или по телефону: (+998) 71−276−55−55.

Подробная информация доступна на официальном сайте Chery.

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