В социальных сетях распространились сообщения о том, что в одной из квартир в Яккасарайском районе Ташкента была избита дежурный врач скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, вызов в столичную диспетчерскую службу «103» поступил 12 октября в 16:27. Бригада скорой помощи во главе с врачом Б. М. и фельдшером Ж. И. выехала на место.

На месте медицинская бригада приняла решение отправить пациента Б. Ж. в больницу ввиду его критического состояния. В момент перевозки больного его сын начал спорить с медиками и применил физическую силу.

Фельдшер Ж. И. получила удары в грудь, после чего ей стало плохо. «Несмотря на это, медицинская бригада ответственно подошла к своим обязанностям и доставила больного в приёмное отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи», — подчеркнули в Минздраве.

После этого фельдшера направили в хирургическое отделение этого же медучреждения с диагнозом «закрытая травма грудной клетки».

В настоящее время она находится в реанимационном отделении, её состояние оценивается как среднее.

«Министерство здравоохранения взяло ситуацию на контроль. В целом, министерство всегда нетерпимо относится к агрессивным действиям наших граждан в отношении медицинских работников. Будут также предприняты все необходимые меры для предоставления правовой оценки ситуации в рамках закона», — заявили в Минздраве.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что органы внутренних дел проводят расследование этой ситуации, по результатам которого будет принято судебное решение. Следствие находится на контроле прокуратуры Ташкента.