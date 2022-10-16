На военном полигоне в Белгородской области России 15 октября произошло массовое убийство. Министерство обороны РФ сообщило об 11 погибших и 15 раненых, однако издание Sota со ссылкой на очевидца случившегося пишет о 22 погибших и 16 раненых.

Инцидент произошёл на полигоне Западного военного округа в посёлке Солоти около 10 часов утра в субботу. Минобороны страны охарактеризовало происшествие как теракт и объявило, что его совершили двое граждан «одной из стран СНГ».

«Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения», — заявили в Минобороны. Нападавшие были «ликвидированы ответным огнем», говорится в сообщении.

Следственный комитет России сообщил возбуждении уголовного дела. «Коммерсантъ» уточняет, что дело открыто по статье 105 Уголовного кодекса (убийство).