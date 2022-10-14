Ощущаемая населением инфляция снижается третий месяц подряд и в сентябре опустилась ещё на 0,7 процентных пункта — до 14,8%, говорится в отчёте Центрального банка Узбекистана.

Продолжается снижение разрыва с официальным индексом потребительских цен, который в прошлом месяце оценивался в 12,2% в годовом выражении. Если в июле этот разрыв составлял 4,5 п. п., то в сентябре — 2,4 п. п.

Динамика ощущаемой инфляции (в %). Источник: Центробанк.

В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции был выше в Бухарской (17,1%) и Наманганской (17%) областях, а также в Ташкенте (16,6%). Меньше всего рост цен ощутили в Навоийской (11,3%), Андижанской (11,6%) и Сурхандарьинской (12%) областях.

Уровень инфляции, ощущаемый респондентами, работающими в сфере перевозов и услуг связи, торговли, производств и сельского хозяйства, был выше, чем в других отраслях.

Ощущаемая инфляция в разрезе отраслей и регионов (в %). Источник: Центробанк.

В сентябре большинство респондентов ощутили высокий уровень роста цен на мясо и молоко (39,2% опрошенных), хлеб и муку (33%), сахар и кондитерские изделия (32%), масло (31,8%), бензин и другое топливо (23,8%), одежду и обувь (21%).

Примечательно, что каждый пятый респондент (21,1%) отметил рост цен на аренду жилья. Центробанк отмечает, что на этот повлиял рост притока в страну иностранных граждан, в частности, из России.

Для сравнения: в июле (ЦБ не публиковал обзор за август) респонденты отмечали следующие варианты: сахар и кондитерские изделия (55%), хлеб и мука (51%), бензин и другое топливо (43%).

Ответы респондентов о высоком росте цен по категориям (в %). Источник: Центробанк.

Годовой уровень инфляции в сентябре составил 12,2%, продовольственной инфляции — 16,6%. В разрезе регионов показатели роста цен в восьми регионах оказались выше среднего уровня инфляции по стране.

Темпы роста цен на продукты питания в Каракалпакстане, Навоийской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Наманганской областях были выше, чем в остальных регионах.

Динамика общей инфляции в разрезе регионов. Источник: Госкомстат.

Ускорение роста цен с апреля привело к формированию более высокой ощущаемой инфляции у населения, особенно у малообеспеченных групп. В частности, у жителей с доходом до 2 млн сумов инфляция ощущалась на уровне 14,2%, а у населения с доходом более 5 млн сумов — 11,8%, или в 1,2 раза ниже.

ЦБ объясняет это тем, что в условиях высокой доли продовольственных товаров в потребительской корзине малообеспеченных семей наблюдались высокие тенденции роста в основном цен на продовольственные товары в апреле-сентябре.





В сентябре ощущаемый прирост цен на социальные товары (говядина, баранина, мясо птицы, яйца, картофель, лук, морковь, яблоки, рис, мука первого сорта, формовой хлеб, подсолнечное масло и сахар) в годовом выражении составил 16,9% (в августе — 17,2%, в июле — 18%), а разница с инфляцией составила 4,7 п. п. Это объясняется резким ростом цен на мучные изделия, сахар, яйца, подсолнечное масло и рис.