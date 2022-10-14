В Узбекистане запущена новая программа для осознанного родительства Besh Qadam, которая поможет детям раннего возраста от 0 до 5 лет развить ментальные способности, улучшить коммуникативные навыки и наладить общение с родителями, бабушками и дедушками. Об этом «Газете.uz» сообщили в агентстве DNA.

Besh Qadam — это новая платформа, являющаяся узбекской версией программы Thrive by Five. Она запущена в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования и Инновационным центром информационных и педагогических технологий и разработанная австралийской благотворительной организацией Minderoo Foundation.

Приложение бесплатное и состоит из более чем 100 простых и занимательных заданий для детей, которые сочетают в себе последние исследования в области неврологии с традиционными методами воспитания детей.





«К пяти годам уровень развития мозга ребенка уже достигает 90% уровня развития мозга взрослого человека. Исследования показывают, что раннее и частое общение с детьми может иметь большое значение для когнитивного развития. Научно доказано, что даже такие простые игры, как прятки, оказывают значительное влияние на развитие ребенка», — говорится в сообщении.

Соучредитель и сопредседатель фонда Minderoo Никола Форрест сказала: «Программа направлена на то, чтобы дать родителям и воспитателям знания, необходимые им в важнейшие годы жизни маленьких детей и помочь им полностью раскрыть свой потенциал. Наука показывает, что именно маленькие моменты общения и взаимодействия, повторяющиеся часто и, особенно, в самые трудные времена, имеют наибольшее влияние на успешное развитие ребенка».

Узбекистан стал пятой страной, где запущена локализированная версия программы Thrive by Five. Фонд Minderoo планирует запустить программу в 30 странах мира, чтобы повысить осведомлённость о важности ранних лет жизни ребенка, расширить возможности родителей и воспитателей по всему миру и дать детям лучшее начало жизни.

Генеральный директор Инновационного центра Оятулло Рахматуллаев, который возглавил работу по адаптации приложения для родителей Узбекистана отметил, что приложение даёт полезные рекомендации родителям, чтобы они могли общаться и взаимодействовать со своими детьми в игровой, воспитательной форме.

Приложение можно скачать на iPhone в App Store и в Play Market для Adroid.