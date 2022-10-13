Государственная доля в Едином общереспубликанском процессинговом центре (бренд Uzcard) реализована за 210,1 млрд сумов, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

Накануне «Газета.uz» сообщила о смене состава учредителей в Uzcard — 75% госдоли, принадлежавшие пяти банкам, перешли четырём совладельцам компании — Мансуру Пулатовичу Усманову, Камрону Анваровичу Акбарову, Тимуру Махмуджановичу Азадову и Обиду Алимджановичу Агзамходжаеву (каждому по 18,75%), которые до сделки владели в сумме 25% доли.

Об этом стало известно из Единого государственного регистра предприятий и организаций. Только после сообщений в СМИ и соцсетях АУГА опубликовало детали приватизации, включая сумму сделки.

По данным агентства, совладельцы воспользовались преимущественным правом покупки согласно закону «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Госдоля была продана по стоимости, оцененной независимой оценочной организацией Real Excellent Valuation.

Как отмечает Агентство по управлению госактивами, средства, поступившие в соответствии с данными договорами в сентябре в приватизационный фонд Агентства по управлению государственными активами, «распределены в установленном законодательстве порядке».