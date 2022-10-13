Постановление президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки регуляторного воздействия (ОРВ)» вступило в силу в марте 2021 года. В нём ОРВ определяется как комплекс мер по выявлению и оценке возможных последствий принятия проекта нормативно-правового акта (НПА), а также достижения целей регулирования и эффективности НПА и последствий, наступивших вследствие применения методов регулирования.

Отметим, что привлечение к ОРВ обсуждению бизнес-сообщества значительно улучшит качество принимаемых законов.

В данный момент контроль за проведением процессов ОРВ возложен на Министерство юстиции, а проекты НПА с важным экономическим и общественно-политическим значением вместе с отчётом об ОРВ планируется размещать на портале regulation.gov.uz для общественного обсуждения как минимум на 15 дней.

Что такое ОРВ простыми словами?

Оценка (или анализ) регуляторного воздействия (ОРВ/АРВ) — это часть концепции «умного регулирования» (smart regulation) с пошаговым алгоритмом углубленного анализа системных проблем. От изучения причин их возникновения, выработки и оценки норм регулирования до принятия эффективных управленческих решений. С её помощью государственные органы и чиновникам формируют адекватную регуляторную политику.

Хотя процедура замедляет процесс разработки и принятия проектов законов и нормативно-правовых актов, это компенсируется выявлением на начальных этапах возможных негативных последствий для предпринимателей и граждан в случае, если их примут.

Анализ позволяет исключить из документов необоснованные издержки, обязательства, запреты и ограничения.

ОРВ разработали в США в 70-х годах. Впервые применили в администрации президента Рональда Рейгана в 1981-ом, а с 1995-го стали использовать при оценке любого регулирующего акта, который требовал годовых затрат свыше 100 млн долларов. В Великобритании ОРВ проводят при принятии любого регулирующего акта. В Канаде с помощью этого механизма оценивают нормативно-правовые документы, которые предусматривают бюджетные расходы. В Южной Корее к ОРВ обращаются, когда доказана целесообразность проведения этой процедуры.

В любой стране задача ОРВ сводится к принятию взвешенного решения государством и отказу от неэффективных норм на этапе принятия нормативно-правового акта.

Оценка регуляторного воздействия в Казахстане обязательна при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимателей, и подразумевает сопоставление выгод и затрат от его введения.

Правила проведения ОРВ в Казахстане утвердило министерство национальной экономики в соответствии с Предпринимательским кодексом этой страны. А проведением оценки занимаются регулирующие государственные органы (разработчики) и уполномоченный орган по предпринимательству в лице министерства национальной экономики Казахстана, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и другими заинтересованными лицами согласно утверждённому порядку.

Результаты ОРВ публикуют общедоступные интернет-ресурсы, и если уполномоченный орган по предпринимательству с ним не согласен, он вправе провести альтернативную процедуру с привлечением независимых экспертов.

Если заявленные при введении нормы цели государственного регулирования предпринимательской деятельности не достигнуты, её отменят.

В Кыргызстане анализ регулятивного воздействия введён в практику нормотворчества в 2007 году и тоже обязателен при принятии нормативно-правовых документов по регулированию предпринимателей. Его могут проводить министерства, государственные комитеты и иные органы с ориентиром на тематическое постановление правительства.

Ожидаемые последствия на экономику, общественные процессы и оценку соответствия нормативно-правового акта нормам международного права описываются по действующей методике.

Что представляет собой процедура ОРВ?

Даниил Цыганков, директор Центра оценки регулирующего воздействия при Высшей школе экономики (Россия), выделяет в процедуре проведения ОРВ семь этапов:

Формулировка и описание проблемы

Постановка целей оценки

Описание возможных вариантов достижения поставленной цели

Анализ представленных альтернатив

Консультации

Выводы и результаты, представление рекомендуемого варианта

Реализация выбранной альтернативы, последующий мониторинг.

В ряде стран ОРВ считается полноценной, если применяется и после принятия документа.