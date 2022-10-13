Два гражданина Узбекистана, объявленные в международный розыск по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений, экстрадированы из Польши на родину. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Один из разыскиваемых, долгое время скрывавшийся за рубежом, обвиняется в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств с целью сбыта. Он был задержан сотрудниками Интерпола в Украине.

Второй мужчина обвиняется в обмане свыше 2000 граждан Узбекистана, которые вложили порядка 2 млн долларов в финансовую пирамиду на криптовалюте. Он был задержан в Турции.

В сообщении отмечаются совместные слаженные действия сотрудников бюро Интерпола в Узбекистане, Украине, Польши и Турции, а также содействие представителей посольства Узбекистана в Польше.